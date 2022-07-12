张希良

建设全国碳市场是我国应对气候变化的一项重大制度创新，能够在实现碳达峰、碳中和目标中发挥重要的作用

去年7月16日，全国碳市场以发电行业为突破口上线交易正式启动，纳入发电行业重点排放单位2162家，碳市场覆盖企业的二氧化碳排放总量约45亿吨。截至今年7月6日，全国碳市场实现配额交易量1.94亿吨，累计成交额84.88亿元，市场配额履约率达到99.5%以上，过半企业参与了交易，近两个月碳配额交易价格在55元至60元之间。全国碳市场运行总体平稳有序，配额交易价格符合预期。目前，中国的全国碳市场是世界上运行的规模最大碳市场。

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，绝不是轻轻松松就能实现的，不仅需要技术创新，也需要体制机制创新。建设全国碳市场是我国应对气候变化的一项重大制度创新，能够在实现碳达峰、碳中和目标中发挥重要的作用。全国碳市场将覆盖发电、钢铁、建材、有色、石化、化工、造纸、航空8个高耗能行业，全部建成后将纳入约8500家大的碳排放企业，管控的碳排放量达到全国能源相关碳排放总量的70%左右，是我国控制碳排放总量的一个有效抓手。另外，配额交易形成的碳价会在整个经济体内对企业的生产经营决策和大众的消费行为产生重要的影响，不仅能够促进低碳生产方式和生活方式的形成，也会为低碳、零碳、负碳技术的创新和投资提供动态激励，推动我国经济社会全面低碳转型。我国成功建设全球规模最大的碳市场也是我国在全球气候治理中发挥引领作用的重要体现。

全国碳市场建设是一项复杂的系统工程，不可能一蹴而就，是一个分阶段的和不断发展完善的长期工程。当前全国碳市场尚处于起步运行阶段，有很多方面需要进一步改进。数据质量是碳市场有效运行的基础，应进一步加强和改进对数据质量的监督管理，引入先进的大数据技术等，不断提高碳排放数据的准确性、可靠性和安全性。当前，全国碳市场只覆盖发电一个行业，为了进一步提高碳市场的减碳效果和充分发挥碳市场低成本减碳的优势，应该扩大全国碳市场运行的覆盖范围，坚持成熟一个行业，扩大一个行业。目前配额分配全部是免费的，为了提高配额分配的价格发现功能和增加有效应对价格剧烈变动风险的手段，应该尽快引入配额有偿分配机制。也要加强对全国碳市场建设中长期规划的研究，提高碳市场建设的透明度和可预期性。

（作者为清华大学能源环境经济研究所所长、全国碳排放交易体系总体设计技术专家组负责人）

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)