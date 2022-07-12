2022绿色发展国际科技创新大会举办
《公园城市指数》发布
2022年07月12日08:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报银川7月11日电 （记者刘峰）近日，由中国科协、生态环境部、住房和城乡建设部、宁夏回族自治区人民政府主办的2022绿色发展国际科技创新大会在宁夏银川市举行。
本届大会以“绿色低碳 合作共享”为主题，倡导绿色发展理念，聚焦绿色科技主题，展示创新前沿趋势，推动绿色经济合作，分享绿色发展经验，围绕实现“双碳”目标促进国际科技界开放信任合作。大会以线上、线下的形式开展，并面向全球发布宁夏绿色发展相关技术需求及《公园城市指数》。
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 07 版）
(责编：罗知之、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 河南：对4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作
- 河南省地方金融监管局官网截图。 人民网北京7月11日电 （记者罗知之）7月11日晚间，河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注