本报银川7月11日电 （记者刘峰）近日，由中国科协、生态环境部、住房和城乡建设部、宁夏回族自治区人民政府主办的2022绿色发展国际科技创新大会在宁夏银川市举行。

本届大会以“绿色低碳 合作共享”为主题，倡导绿色发展理念，聚焦绿色科技主题，展示创新前沿趋势，推动绿色经济合作，分享绿色发展经验，围绕实现“双碳”目标促进国际科技界开放信任合作。大会以线上、线下的形式开展，并面向全球发布宁夏绿色发展相关技术需求及《公园城市指数》。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 07 版）

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