华南国家植物园揭牌
2022年07月12日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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图为11日拍摄的华南国家植物园。
本报广州7月11日电 （记者寇江泽、贺林平、姜晓丹）华南国家植物园7月11日在广州正式揭牌。今年4月18日国家植物园在北京正式揭牌，至此，我国已设立并揭牌运行一北、一南两个国家植物园，国家植物园体系建设迈出坚实步伐。华南国家植物园现建有38个专类园，迁地保育植物17168个分类群；拥有3个研究中心、1座植物标本馆、2个国家级野外台站和3个中科院重点实验室等科研平台。（相关报道见第七版）
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 01 版）
(责编：罗知之、陈键)
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