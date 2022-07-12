本报北京7月11日电 （记者徐佩玉）记者从中国人民银行获悉，人民银行定于7月12日发行中国书法艺术（行书）金银纪念币一套。

该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。正面图案均为金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样，并刊国名、年号。

背面图案各有不同。其中，8克圆形金质纪念币背面图案为东晋王珣书《伯远帖》局部文字及“优游”字样与装饰纹样、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·东晋·王珣·伯远帖”字样及面额。150克长方形银质纪念币背面图案为东晋王羲之书《兰亭序》局部文字及“兰亭”字样与竹林、亭子、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·东晋·王羲之·兰亭序”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为唐代颜真卿书《祭侄文稿》局部文字及“阶庭兰玉”字样与兰花、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·唐·颜真卿·祭侄文稿”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为北宋苏轼书《黄州寒食诗》局部文字及“卧闻海棠花”字样与海棠花、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·北宋·苏轼·黄州寒食诗”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为北宋米芾书《蜀素帖》局部文字及“青松劲挺姿”字样与松树、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·北宋·米芾·蜀素帖”字样及面额。

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