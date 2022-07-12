吉蕾蕾

原标题：快递业发展态势逐渐回暖

在重庆巫山机场，工作人员在检查即将由中国邮政航空公司全货机托运的巫山脆李。预计中国邮政航空公司的脆李包机将执飞航班15班。 新华社记者 黄 伟摄

今年上半年，国内疫情多点散发，邮政快递业面临前所未有的严峻形势，发展一度受阻。在国务院物流保通保畅机制引导下，国家邮政局全面启动邮政快递业保通保畅工作，政策措施精准发力，行业堵点痛点逐步缓解，业务量触底反弹，发展态势逐渐回暖向好。

国家邮政局近日发布的《2022年6月中国快递发展指数报告》显示，6月份中国快递发展指数为289.4，环比增长7.5%。专家表示，随着保通保畅政策红利效果进一步显现，线上消费渐回活跃区间，预计下半年，邮政快递业发展环境日益优化，传统运行旺季的潜力空间依然可期。目前，日均业务量恢复至3亿件以上，已超去年同期水平。

行业规模加速修复

进入6月份，消费者“买买买”的热情，快递员感受最直接。“随着疫情好转，网点到货量迅速攀升，最多时一天达1.5万单，比去年同期增长20%。”京东快递上海大沽营业部站长葛家晟告诉记者，为了确保投递效率，特别是冰淇淋、水果等生鲜产品的及时送达，除了站点的近70名快递员，还聘用第三方快递公司的员工帮忙派送快件。

邮政快递业的强劲复苏，从公布的数据上也得到印证。国家邮政局数据显示，6月份，快递发展规模指数为386.5，环比增长12.1%。从分项指标来看，快递业务量预计环比上升5%，业务收入预计环比上升6%。总的来看，上半年，邮政快递业规模在短暂下降后迅速回升，业务量预计将超500亿件，约同比增长3.6%，业务收入预计接近5000亿元，约同比增长2.8%。

“这主要得益于国内疫情防控形势总体向好，补偿性消费潜力得以释放，有效带动业务量实现快速增长。”国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含分析，自5月份以来，“双品网购节”“618”等促销活动相继开展，带动快递业务量快速回升，日最高业务量超4亿件。

从区域来看，上半年，中部地区邮政快递业发展态势良好，业务量增速预计将超11%，在全国的占比预计提升1个百分点以上。大部分省（区、市）业务量增速超全国平均水平，成为带动行业增长的重要力量。

受部分月度配送网络阻断影响，上半年邮政快递业服务时效小幅下降，但服务质量总体保持较高水平。王岳含分析，为有效应对疫情造成的网络受阻情况，行业企业通过细化升级操作规范，提升无人机、无人车、无人设施收投比例，综合运用专人进驻、无接触接驳等多种方式保障服务畅通。

与此同时，快递企业积极推动服务分层与产品分类，满足消费者个性需求。比如，针对农产品寄递，快递企业定制化开展产地直发、冷鲜直寄、专线运输等寄递服务，通过定制包装、立体运输、优先中转、营销赋能、特征码追溯等方式，满足不同群体服务需求。

基础能力持续增强

7月2日晚上10点，满载巫山脆李的中国邮政航空公司波音B737全货机，从重庆巫山机场起飞前往南京。这是巫山机场开通的首条货运包机航线，也是重庆市第一条专门为原产地优质水果外销推出的全货机运输航线。

每年6月底，巫山脆李都会迎来上市销售旺季。为突破巫山脆李收发旺季运力紧张的瓶颈，今年，巫山县政府联合邮政企业共促乡村振兴，打造“巫山脆李+航空”模式，进一步加快脆李运输行销的速度。

“实现直飞后，货物比从重庆江北国际机场起飞至少提前3个小时到达南京集散中心，这也意味着将有更多城市实现‘今天网上下单、明天快递上门’，极大地保证了巫山脆李的品质。”中国邮政集团有限公司重庆市分公司副总经理胡绍波介绍，脆李包机将按照每天1班的航班计划，执飞整个脆李季，预计飞行15班。

从海南荔枝、烟台樱桃、广西荔枝、大连樱桃到巫山脆李，今年以来，中国邮政已开通5条夏令“极速鲜”专机航线。而这只是在“快递进村”工程的大力推进下，快递行业激发农业农村活力、助力乡村振兴的一个缩影。

“得益于快递企业不断完善综合运输体系，网络联通性有所增强，农产品寄递服务便捷性、高效性明显提升。”王岳含告诉记者，在航空运输方面，行业自有航空公司加大全货机购置力度，远程运输能力有所提升；在公路运输方面，积极拓展海口等地陆运直发专线，加密点对点干线运输通道。空中“茶马古道”、樱桃荔枝航空专线、松茸立体运输通道等农产品寄递通道不断优化完善，快递与现代农业协同发展正从单一寄递服务向全链条、智慧化方向升级。

上半年，快递企业不断加大枢纽节点建设力度。比如，在上海、浙江等多地布局、投用智慧科技、电商物流产业园；启用广州、东莞等地分拨、仓储中心，推动转运设施从单一功能体向集仓储分拣、冷链供应链、产业孵化等功能于一体的综合产业设施升级。目前，各类分拨中心超万个。

“广泛覆盖的邮政快递网络，有效保障了行业在疫情期间高效应对突发事件对网络阻断的冲击，短时间内完成网络修复，保障运输畅通。”王岳含说。

发展环境有待改善

在各方共同努力下，邮政快递业复工复产进程明显加快，截至目前，全国共办理通行证30万张以上，除个别封控地区仍有部分网点关停外，县级以上分拨中心全部解封。目前，行业日均揽收量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。

值得注意的是，行业在快速复苏的同时，仍有一些痛点亟待解决。王岳含坦言，虽然邮政快递业网络覆盖与基础能力有了较大程度提升，但在面对突发事件造成的断网断链风险，特别是国际性、关键核心枢纽城市封闭后，短时间内恢复网络联通性、增强网络韧性的经验与能力相对不足。此外，基层网点经营能力也有待提升。上半年，邮政快递企业尤其是基层网点面临成本上涨、人员紧缺等多重压力，盈利空间收窄，部分网点亏损严重。

“改善网点发展环境，提升末端盈利能力是下半年保障行业稳定运行的重要方面。”王岳含表示，为进一步补短板强基础，一方面需要分级推动邮政快递枢纽建设进程，增强区域性国际枢纽在洲域范围内的核心作用，着力打造开放共享、安全可靠的国际寄递服务体系。另一方面需要地方政府在用地、资源等方面对邮政快递业予以重点支持，加大公共性分拣中心与末端收投设施建设力度，促进行业战略性基础性作用有效发挥，在服务构建新发展格局和全国统一大市场建设中提供更多助力。

对企业而言，还需要提升服务品质，推动快递业务成本分区、服务分层、产品分类，促进快递服务多元化、体系化、精准化、综合化发展。同时，企业总部要加大对基层网点的帮扶力度，通过技术、管理、信息赋能，推动网点稳定、规范、高质量发展，切实保障从业人员合法权益。

业内专家表示，下半年，随着保通保畅政策红利效果进一步显现，线上消费渐回活跃区间，邮政快递业发展环境日益优化，传统运行旺季的潜力空间依然可期，前期投入带来的能力提升，将推动邮政快递业在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用。

(责编：罗知之、陈键)