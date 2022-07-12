黄 鑫

原标题：数字化激发消费品工业新活力

工信部等五部门近日联合对外发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，明确提出要以消费升级为导向，以数字化为抓手，以场景应用为切入点，聚焦关键环节，强化数字理念引领和数字化技术应用，统筹推进数据驱动、资源汇聚、平台搭建和产业融合，这将推动消费品工业“三品”战略迈上新台阶，引领消费品工业高质量发展。

消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业，是保障和满足人民群众日益多元化消费需求的重要支撑，在吸纳就业、出口创汇、促进经济发展等方面发挥着重要作用。经过多年努力，我国消费品工业经济运行总体实现稳中向好、稳中提质，增加值、利润、出口交货值等指标占全部制造业的比重均接近30%。轻工、纺织出口额占全球30%以上，出口优势更加巩固。全产业链稳定性及整体竞争力持续增强，高附加值产品占比稳步提升，产品和服务对消费升级的适应能力稳步提升。为更好满足人民群众日益增长的美好生活需要、内需战略的供给夯实了基础。

对包括消费品工业在内的传统产业来说，数字化是其转型升级、走向高质量发展的重要抓手。数字技术推动着制造与服务深度融合，虚拟与实体深度融合，是促进产业链协同、催生行业系统性创新的重要力量。当前，随着大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代数字技术蓬勃发展，数字经济新动能持续增强，实体经济发展模式、生产方式发生深刻变革，数字化发展成为必然趋势。数字经济引领生产要素、组织形态、生产范式、商业模式全方位变革，消费品工业也亟待通过数字化转型推进质量变革、效率变革、动力变革，释放发展新活力。

数字化将助力消费品工业“增品种”。现阶段，在500种主要工业产品中，我国有四成以上产品的产量位居世界第一位，176种消费品产量位居世界第一位。数字化手段能汇聚行业研发资源，实现设计工具、模型、人才的云端汇聚和共享共用，开发更多创新产品，带动消费升级。比如以数字化研发设计促进产品迭代更新，推进个性化定制和柔性生产重塑新型生产模式，建设数字化智慧设计公共服务平台等，为成果转化和保护提供有力支撑，促进产品迭代更新。

数字化将助力消费品工业“提品质”。应以数字化改造带动企业提质增效，提升现代化管理水平、安全生产保障能力和资源配置效率；加强原材料供应、产品生产、消费营销等环节的数字化溯源，加快建设质量追溯体系以提振消费信心；强化智慧供应链管理实现产业链协同发展，推动供应链关键环节的数据集成和信息共享，提升供应链一体化管控水平，打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同、资源柔性配置的智慧供应链服务体系。

数字化将助力消费品工业“创品牌”。我国纺织、家电产业等已处在世界领先地位，不少消费品企业进入“世界品牌500强”，一些品牌脱颖而出，产品热销海内外，爆款产品频出。未来可借力数字技术打造更多知名品牌，深度挖掘品牌文化价值内涵，并支持跨境电商开展海外营销推广，巩固增强中国品牌国际竞争力。也可借势数字变革培育新锐精品，鼓励企业加快推进智慧商店建设，打造沉浸式、体验式、互动式消费场景，并利用数字化方式开展品牌建设。还可借助数字服务塑造区域品牌新优势，推动创意设计园区、创新创业基地、品牌孵化平台等利用数字化手段，加大公共服务供给，着力提升我国优质品牌核心竞争力。

(责编：罗知之、陈键)