姚 进

原标题：外汇储备规模总体稳定

7月7日，国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2022年6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。6月份，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。

对于造成6月份外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，国际金融市场上，受主要国家货币政策、通胀预期、全球经济增长前景等因素影响，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

“当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”中国民生银行首席经济学家兼研究院院长温彬表示，从汇率因素看，6月末美元指数受通胀预期抬升、美联储加息等因素推动，较5月末上涨2.9%，估算约导致我国非美元计价部分的外汇储备减值300亿美元。从资产价格因素看，6月份全球债券、股票市场因各国央行收紧货币整体下跌，特别是权益类资产跌幅较大，预计对我国外汇储备形成的负面影响或大于100亿美元。

英大证券研究所所长郑后成分析认为，6月份外汇储备录得30713亿美元，较前值下行565亿美元，创2020年4月以来新低。6月外汇储备下行的原因有两点：第一，6月份美元指数开于101.760，收于104.690，涨幅为2.86%，压低了非美资产的美元价格；第二，6月份主要发达经济体10年期国债收益率绝大部分较前值上行，其中居于主导地位的10年期美债收益率5月份收于2.85%，6月份收于2.98%，上行0.13个百分点，利空外汇储备。

“剔除汇率和资产价格因素，6月份我国国际收支口径的外汇储备并未出现大的波动，这表明我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡，国际收支经常项与金融项大概率依旧是‘一顺一逆’状态。”温彬说，从6月份人民币汇率走势看，不论是实际波动率，还是期权隐含波动率均在下降，也反映出外汇市场的预期更加平稳。随着疫情防控形势好转和复工复产的推进，我国经济基本面保持良好，有利于国际收支保持平衡和外汇储备保持稳定。

王春英表示，当前全球经济增长放缓，通胀居高不下，国际金融市场波动性增大，外部环境更趋复杂严峻。但我国坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：罗知之、陈键)