新华社兰州7月12日电（记者王铭禹）第28届中国兰州投资贸易洽谈会11日闭幕，本届兰洽会由商务部、国家市场监督管理总局、国务院台办、甘肃省政府等联合主办，以“深化务实合作，共创丝路繁荣”为主题，开展多个层面的商贸洽谈和相关论坛活动，共达成签约合同项目898个、签约总额5311亿多元，分别同比增长28.84%、35.86%。签约合同项目数量和金额创近年来新高。

甘肃省商务厅厅长张应华介绍，本届兰洽会突出延链补链招大引强，首次举办全球招商大会、“三个500强”企业座谈会、浙商（投融资）大会等重点招商大会，签约合同项目涉及新能源、新材料、装备制造、数据信息等。其中,“三个500强”企业投资项目119个，签约金额1298.15亿元，占总签约额的24.4%，较上届增长305.7%，是本届兰洽会签约项目最大亮点。

图为兰洽会主展馆先进装备馆展出的工业机器人。新华社记者 王铭禹 摄

甘肃是风、光资源大省，在“双碳”目标引领下，新能源产业迎来新一轮发展机遇。本届兰洽会与会各方也都紧盯这一“风口”，加快合作步伐。

中国能源建设集团有限公司西北区域总部副总经理陈刚表示，甘肃绿电价格相对于其他地方较低，有利于企业降低成本。该公司计划在兰州新区投资建设氢能产业园项目，集绿电制氢，氢储能、运输、应用和氢燃料电池制造等为一体，高质量推动资源优势转化为经济优势。

图为印度尼西亚展商在兰洽会上向参会嘉宾推介商品。新华社记者 张智敏 摄

共建“一带一路”也是本次兰洽会的一大特色。会议邀请了马来西亚和阿拉伯联合酋长国为主宾国，并吸引了30多个驻华使领馆、商协会组织参会参展。会议期间举办了主宾国开馆仪式、商务推介活动等。今年兰洽会共签订利用外资项目4个，外资合同额4004万美元。

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