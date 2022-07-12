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世界互联网大会成立

2022年07月12日21:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月12日电（记者王思北）世界互联网大会成立大会12日在京举行。记者从大会获悉，世界互联网大会国际组织总部设在中国北京，宗旨是搭建全球互联网共商共建共享平台，推动国际社会顺应数字化、网络化、智能化趋势，共迎安全挑战，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。

　　世界互联网大会组织机构包括会员大会、理事会、秘书处、高级别咨询委员会和专业委员会等。会员来自国际组织、全球互联网领域领军企业、权威机构、行业组织及顶尖专家学者。世界互联网大会（乌镇峰会）将转型为国际组织年会，此外还将举办区域性、专题性论坛或研讨会。

　　顺应数字时代的发展，回应国际各方的期盼，世界互联网大会国际组织将在增进理念共识上，着眼当前网络空间的新挑战、新问题，坚持开放包容，更好推动国际社会化解分歧、凝聚共识。在数字经济发展上，发挥好数字经济对经济社会发展的推进器作用，成为全球数字化转型和数字赋能的重要动力源泉。在数字技术创新上，加强国际社会协同创新，培育更多创新成果，推动人类科技进步。在文化交流上，推动网络媒体合作，加强网络文化建设，促进文明互鉴，提高公众数字素养，促进网络文化产业健康发展。在规则制定上，持续推进全球互联网治理进程，推进全球会员企业、研究机构、高校等在治理规则和技术标准等方面的探讨交流。在对话合作上，更好为各国政府、国际组织、跨国企业、技术社群搭建交流合作平台。

　　据了解，已有来自6大洲近20个国家的百家互联网领域的机构、组织、企业及个人加入，成为世界互联网大会初始会员。其中包括享誉全球的互联网领军企业、权威行业机构、互联网名人堂入选者等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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