7月13日0时30分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将天链二号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（邱立军 摄）

新华社西昌7月13日电（胡煦劼、黄国畅）7月13日0时30分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将天链二号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

7月13日0时30分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将天链二号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（邱立军 摄）

这颗卫星是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星，主要用于为飞船等载人航天器、中低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务，为航天器发射提供测控支持。

这次任务是长征系列运载火箭第426次飞行。

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