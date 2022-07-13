本报北京7月12日电 （记者陆娅楠）记者12日从国家发展改革委获悉：近日国家发展改革委会同交通运输部印发了《国家公路网规划》，提出国家公路网到2035年的布局方案，规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成。

在国家高速公路网方面，规划总里程约16.2万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、31条并行线、163条联络线组成，未来建设改造需求约5.8万公里，其中含扩容改造约3万公里。在普通国道网方面，规划总里程约29.9万公里，由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线，以及182条联络线组成，未来建设改造需求约11万公里。

据介绍，与2013版相比，此次国家公路网规划总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路主骨架没有变，净增里程约2.6万公里。普通国道净增里程约3.4万公里。

规划实施后，国家公路将依然保持“国家高速公路+普通国道”两个层次，普通国道提供普遍的、非收费的交通基本公共服务，国家高速公路提供高效、快捷的运输服务。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 01 版）

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