本报北京7月12日电 （记者邱超奕）记者12日从民航局举行的例行新闻发布会获悉：受疫情影响，上半年民航运输生产一度跌入低谷，有关部门出台助企纾困政策，帮助航空运输生产扭转困难局面。金融信贷方面，在落实好航空公司、机场应急贷款656亿元基础上，又争取新增航空公司应急贷款1500亿元。税费减免方面，上半年民航企业增值税留抵退税125亿元，暂停2022年航空公司分支机构增值税预缴，预计全年减少资金占用约18亿元。

民航局综合司副司长孙文生表示，各项政策有力支撑民航企业度过最困难阶段，航班量自4月触底反弹，5—6月恢复速度增快，7月以来，民航单日航班量保持在1万班以上，整体恢复态势持续向好。货运方面，6月份，民航货邮运输总体规模已恢复至2019年同期的89.7%，其中，国际航空货运规模较去年同期增长1.8%，民航国际货运市场需求处于较高水平。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 02 版）

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