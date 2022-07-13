本报合肥7月12日电 （记者韩俊杰）安徽省政府新闻办近日通报《“科大硅谷”建设实施方案》，明确将以中国科大为纽带，汇聚创新力量，发挥科技体制创新引领作用，将“科大硅谷”建设成为在国际上有重要影响力的科技创新策源地和新兴产业聚集地。

方案涵盖22条政策措施，从鼓励科技成果就地转化、加大“高精尖缺”人才补贴力度、创新投融资模式等方面给予政策保障。力争到2025年，“科大硅谷”汇聚各类优秀人才10万名，基金规模超2000亿元，集聚各类科技型企业、新型研发机构、科创服务机构等超1万家，培育高新技术企业1000家。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 07 版）

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