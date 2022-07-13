本报银川7月12日电 （记者刘峰）宁夏回族自治区“宁夏品质中国行”推介活动日前在广州和福州举办。自治区农业农村厅组织240多家知名农业企业，带着600多种宁夏特色优质农产品亮相展示，积极推动“原字号”“老字号”“宁字号”农产品走出宁夏、走向全国市场。

近年来，宁夏深入实施特色农业提质计划，大力发展葡萄酒、枸杞等特色农业。据统计，当地特色农业产值达到农业总产值的88.4％，产业基础越来越实、发展势头越来越好、品牌效应越来越强。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 07 版）

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