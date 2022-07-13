本报记者 吴月辉

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精确的油藏数字化模型以及高效的油藏仿真模拟，能够以极低的成本描述油气的富集状态、预测油藏的开发动态，并由此制定更优化的开发方案，有效提高油气开采效率。

20多年来，中国地质大学特聘教授龚斌一直致力于智能油藏软件技术的自主研发和应用。他带领团队不懈探索，利用大数据、人工智能等技术，助力石油勘探开发，将科研创新与国家的重大需求紧密结合。

1996年，18岁的龚斌错过了自己的高考第一志愿，“意外”就读石油工程专业，从此与石油结缘。

20多年来，从求学到教学，从美国斯坦福大学到北京大学工学院，龚斌一直从事相关领域的软件研发。如今，他一边担任中国地质大学（武汉）的特聘教授，一边带领团队完成相关软件和技术的产品化。

“将自己的研究与国家的重大需求紧密结合，同时能够应用于实际当中、推动行业技术进步，是我一直努力的方向。”秉持着这样的信念，龚斌带领科研团队努力探索，在石油勘探开发技术领域不断取得突破。

“做就要做国家最需要的技术”

去年6月，在黑龙江省科技厅组织实施的重大科技攻关任务“揭榜挂帅”中，龚斌团队成功“揭”下“古龙页岩油气藏多场耦合数学模型建立及模拟器研制”项目。

我国油气储量和产量的接替大部分来自致密油气、页岩油气等非常规油气资源。龚斌团队牵头完成的“非常规油气藏数值模拟关键技术及工业化应用”项目成果，被中国石油和化工自动化应用协会评为2018年度科技进步奖一等奖。

过硬的科研和技术实力的背后，是龚斌和团队成员们的不懈坚持和努力。精确的油藏数字化模型以及高效的油藏仿真模拟，能够以极低的成本描述油气的富集状态、预测油藏的开发动态，并由此制定最优的开发方案，能有效提高油气开采效率。通过将人工智能算法与油气藏仿真模拟计算相结合，在地质—油藏—工程大数据驱动下，回答地下油气资源“长什么样”“会变成什么样”“该怎么开发”等问题。通过高精度、快速的仿真模拟，能极大降低开发试错成本、精准把握未来收益。

“我们一直致力于智能油藏软件技术的自主研发和应用，建立起了一套将仿真模拟与大数据相融合的核心技术体系，在多个项目上进行了实践，被广泛证明具备解决复杂难题的能力。”龚斌说。

加大油气勘探开发力度，事关国家能源战略安全保障能力。“多年来我们国内石油行业的核心软件基本依靠从国外引进。这些软件大部分价格昂贵，但由于国内缺乏同类的软件产品，我们不得不高价购买。”龚斌说，这样的局面令广大的石油技术工作者感到痛心。“为什么不去研制和发展我们自己的技术？”抱着这样的初衷，龚斌下决心搏一搏，“做就要做国家最需要的技术。”

“科研注定是一场持久战”

大学期间，龚斌承担的第一份科研任务是独立编写一套软件程序，用来计算油气在井筒和地下岩石里如何耦合流动。从数学物理方程的构建到计算求解，再到用户界面，全都由他一个人完成。第一次独立开发专业软件的整个过程对龚斌来说是极大的锻炼，也打开了他在油气软件领域深耕的大门。

在国外的学习，为龚斌打开了更广阔的视野。在高度专注的科研环境中，龚斌体会到，油藏模拟软件的研发涉及大量的专业算法和处理细节，技术门槛和开发难度很高。

龚斌的愿望不仅仅是科研探索，更希望研发出满足规模化应用的工业级油藏模拟软件，打破此类软件长期被国外油服公司垄断的局面。组建产业化团队、完成软件的产品化，特别是在市场机制下激发技术和产品不断进化完善，是国内外的通用做法。在国家及各地政府鼓励自主研发和“双创”的大环境下，龚斌创立了特雷西能源科技有限公司，通过市场化运作，确保研发持续投入，为软件产品化奠定坚实基础。

瞄准能支撑油藏仿真模拟和智能管理决策的核心软件，龚斌带领团队做好了准备。“工业级软件产品的研发会面临很多失败和挫折。当挫败来临时，没有别的办法，只有坚持。科研注定是一场持久战。”龚斌说。

“保持科研成果的生命力和先进性”

数字化转型、智能化升级，成为油气行业在当下的紧迫需求，也是能源行业降本增效、实现双碳目标的必由之路。

“团队多年的技术积累和研发储备与当下的趋势相契合。我们在不断完善专业算法的同时，一直紧跟人工智能、计算硬件和开发架构的进步，及时调整和采用新的技术架构以保持科研成果的生命力和先进性。”龚斌说。

最近几年，龚斌和团队成功将模拟软件从传统的桌面程序改造为云计算架构下的网络程序，以适应数字化转型的核心需求。“我们将最新的人工智能算法与油藏模拟相结合，研制出全新的智能油藏技术和软件，并率先在国内外多个油气藏实现有效的应用，使得生产系统的实时预测和智能决策成为可能，极大提高了工作效率。”龚斌说，“我们深刻体会到了科技创新所带来的力量。”

据了解，龚斌团队在“数据+物理”新算法框架下研制成功的智能油藏软件平台，已成为中石油“梦想云”平台主推的核心自主软件产品。同时，依托该产品所研发的中海油“白云智能气田群一体化数字孪生”平台正在进行上线之前的联合调试，即将建成“数字孪生”级从数据到决策的智能油气藏管理系统。

在采访中，龚斌不断强调团队的作用，“我很珍惜这个团队。正是因为有这样一群志同道合的人，才有可能做出一番事业。”

如今，中国开始依托自主的油气勘探开发技术走向世界。让更加广阔的国际市场检验智能油藏软件产品的先进性，促进产品的不断迭代和升级，结出自主创新的硕果，是龚斌和团队的目标，也让他们坚定了创新超越的决心。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)