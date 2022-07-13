韩 鑫

无论是立足当下减轻企业负担，还是着眼长远优化营商环境，整治涉企违规收费都需要加大力度、久久为功

加大海运收费监管力度、严肃查处征收过头税费、督促行业协会商会进一步规范会费……前不久，国家发展改革委、工信部等多部门联合印发通知，在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动，通过打出一套治理“组合拳”，为市场主体纾困解难、助力企业轻装前行。小到水电气暖安装改造中的价格监管，大到惩治降费减负政策落实不到位，作为今年减轻企业负担的重要内容，此次专项整治举措可谓项项有针对，招招纾痛点。

近年来，通过持续整治涉企违规收费，收费项目逐步减少，收费行为更加规范，企业负担在不断减轻。目前，涉企收费已由106项减少至32项，减少幅度约70%，工信部中小企业发展促进中心对超3.5万家中小企业调研显示，去年，近80%的中小企业对惠企政策落实情况感到满意。

尽管成效显著，也应看到，当前涉企收费种类依然较多、弹性较大且其中暗藏“灰色地带”，有的行业协会商会借助行政权力“搭车收费”，有的金融机构利用信息优势“转嫁费用”，类似的违规收费仍时有发生。

当前企业经营压力较大，特别是今年二季度以来，受国际环境复杂和国内疫情冲击等超预期因素影响，不少市场主体尤其是中小微企业面临订单减少、成本上涨等经营困难。从26项降成本重点工作发布到扎实稳住经济一揽子政策举措出台，一段时间以来，相关部门密集出台实招硬招，激发市场主体活力，稳住经济发展大盘。倘若向企业乱收费、乱罚款、乱摊派等问题屡禁不止，这些助企纾困好政策的效果将大打折扣，甚至沦为“空头支票”。因此，无论是立足当下减轻企业负担，还是着眼长远优化营商环境，整治行动都需要加大力度、久久为功。

整治行动需要增强针对性，才能为企业渡难关注入“强心剂”。借力专项整治为企业减负，要靶向施策、精准发力，既要关注与国计民生密切相关的制造企业，也要覆盖受疫情影响较大的服务行业，推动解决企业在发展过程中的急难愁盼。严禁有关单位以疫情防控为名向交通物流企业实行强制摊派等举措，直击痛点堵点难点，只要落实落细，就能为广大市场主体雪中送炭，助力企业更好闯关夺隘、攻坚克难。

减负更注重机制长效性，才能让企业吃下“定心丸”。从长远看，开展涉企违规收费整治，不仅是降成本的题中应有之义，也是改善营商环境的重要一招。在整治行动基础上，进一步厘清涉企收费边界和监管责任，深化改革打破行政垄断，持续完善收费清单等有关制度，有助于进一步转变政府职能、优化营商环境，增强企业加大投资转型升级的信心与底气。

企业稳，经济才能稳；企业有活力、有竞争力，经济才会更有韧性。以涉企违规收费整治工作为突破口，让惠企纾困政策不折不扣地落地见效，降本减负的步子迈得更稳更实，广大市场主体才能轻装上阵、实现更好发展，为中国经济不断迈向高质量发展汇聚起更坚实的力量。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)