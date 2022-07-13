我国最大陆路边境口岸运输能力大幅提升，集装箱换装能力提升一倍
满洲里站，扩能换新装（新视点）
车站集装箱换装能力提高一倍，货车车号实现自动识别、秒级录入，中欧班列返程开行能力进一步释放……日前，满洲里站国际货场扩能改造工程顺利完工，正式投入使用，我国最大陆路边境口岸运输能力得到大幅提升。
满洲里地处东北亚经济圈的中心，是我国最大的陆路边境口岸。作为中欧班列东部通道重要口岸站之一的满洲里站，承担着全国中欧班列近三成的运量。经满洲里站进出境的中欧班列，通达欧洲13个国家，主要集货地覆盖国内长沙、西安、苏州、南京、哈尔滨等60余座城市。
据介绍，2004年以来，满洲里站先后进行4次大规模站场、前后方通道改造，目前已经形成5个行车场、2个编组场、8个换装场的基本格局。
近年来，随着高质量共建“一带一路”以及铁路部门不断推行“散改集”运输模式，满洲里口岸通道作用日益凸显，进出境货运量明显增加。2021年，满洲里站进出口运量完成1831.2万吨，其中，集装箱完成320.6万吨，同比增长49.4%，经满洲里站进出境的中欧班列累计开行4235列，同比增长24.7%，运行线路已增至20条，部分线路开行周期已达日行一列。2022年，满洲里站月均开行班列数量超300列，与开行初期相比提升了20倍。
为了能更好满足运输需求，2021年9月，满洲里站国际货场扩能改造工程项目正式开工。改造项目投入使用后，满洲里站国际货场新建集装箱场地达到约4.46万平方米，新设门式起重机3台，打造出一组新的集装箱换装线。不仅如此，车站集装箱日换装量也由420标箱提升至840标箱，换装能力提升一倍，返程中欧班列开行能力得到进一步释放。改造工程还新增了13套化肥换装设备，使化肥灌装能力得到有效提升。
中国铁路哈尔滨集团有限公司有关负责人表示，满洲里站国际货场投入使用后，将进一步提升中欧班列开行能力，运输效率得到有效提升，为持续推进高质量共建“一带一路”，加强同各国基础设施互联互通，保障国际产业链供应链稳定发挥积极作用。
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 18 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委:以县域为主组织动员当地群众参与务工
- 人民网北京7月12日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，国务院办公厅近日转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》（以下简称《工作方案》），其中提出以县域为主组织动员当地农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群体等参与务工。 《工作方案》指出，在重点工程项目中大力实施以工代赈，既是促进有效投资、稳就业保民生、拉动县域消费、稳住经济大盘的重要举措，也是推动人民群众共享改革发展成果、提高劳动者素质的有效手段。…
- “女神牌”减肥食品含西布曲明……市场监管总局公布“铁拳”行动第三批典型案例
- 人民网北京7月12日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，今年以来，各级市场监管部门聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，重拳出击，严厉打击食品安全违法违规、声称减肥壮阳等食品非法添加、油品质量违法和加油站计量作弊、“神医”“神药”等虚假违法广告、医疗美容领域虚假宣传、翻新“黑气瓶”和劣质燃气具、超期未检电梯、面向未成年人开展“无底线营销”违法行为，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件。 现将部分典型案件公布如下： 一、江苏省苏州市吴江区市场监管局查处吴江斌龙食品经营部将进口标签篡改为国产标签案 江苏省苏州市吴江区市场监管局拟依法对吴江斌龙食品经营部经营标注虚假生产日期、保质期、食用农产品生产者名称、生产者地址的行为作出警告，没收标签含有虚假内容的冻带鱼、罚款51.2万元的行政处罚。…
相关新闻
- 评论
- 关注