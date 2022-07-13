本报记者 陆娅楠

车站集装箱换装能力提高一倍，货车车号实现自动识别、秒级录入，中欧班列返程开行能力进一步释放……日前，满洲里站国际货场扩能改造工程顺利完工，正式投入使用，我国最大陆路边境口岸运输能力得到大幅提升。

满洲里地处东北亚经济圈的中心，是我国最大的陆路边境口岸。作为中欧班列东部通道重要口岸站之一的满洲里站，承担着全国中欧班列近三成的运量。经满洲里站进出境的中欧班列，通达欧洲13个国家，主要集货地覆盖国内长沙、西安、苏州、南京、哈尔滨等60余座城市。

据介绍，2004年以来，满洲里站先后进行4次大规模站场、前后方通道改造，目前已经形成5个行车场、2个编组场、8个换装场的基本格局。

近年来，随着高质量共建“一带一路”以及铁路部门不断推行“散改集”运输模式，满洲里口岸通道作用日益凸显，进出境货运量明显增加。2021年，满洲里站进出口运量完成1831.2万吨，其中，集装箱完成320.6万吨，同比增长49.4%，经满洲里站进出境的中欧班列累计开行4235列，同比增长24.7%，运行线路已增至20条，部分线路开行周期已达日行一列。2022年，满洲里站月均开行班列数量超300列，与开行初期相比提升了20倍。

为了能更好满足运输需求，2021年9月，满洲里站国际货场扩能改造工程项目正式开工。改造项目投入使用后，满洲里站国际货场新建集装箱场地达到约4.46万平方米，新设门式起重机3台，打造出一组新的集装箱换装线。不仅如此，车站集装箱日换装量也由420标箱提升至840标箱，换装能力提升一倍，返程中欧班列开行能力得到进一步释放。改造工程还新增了13套化肥换装设备，使化肥灌装能力得到有效提升。

中国铁路哈尔滨集团有限公司有关负责人表示，满洲里站国际货场投入使用后，将进一步提升中欧班列开行能力，运输效率得到有效提升，为持续推进高质量共建“一带一路”，加强同各国基础设施互联互通，保障国际产业链供应链稳定发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)