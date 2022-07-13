健康消费助力消费升级（市场漫步）
随着健康生活理念被更多人接受，健康产品和技术不断突破创新，健康消费市场将加速释放，前景可期
买一辆新潮的自行车，在骑行中享受风拂过耳边的声音，欣赏沿途美丽的繁花；尝试健康饮食，购买新鲜食材制作一顿营养午餐，还不忘补充一些健康营养补剂；关注身体状况，购买充满科技感的家用医疗设备，随时监测身体变化情况……最近，健康消费受到越来越多人推崇，体育健身、健康家居、医疗保健等消费渐成市场热点。
由于新冠肺炎疫情等因素影响，消费市场受到冲击，但健康消费却呈现较快增长势头。国家统计局公布的数据显示，2021年我国人均医疗保健消费支出2115元，增长14.8%，增速高于全国居民人均消费支出1.2个百分点，居民消费结构进一步改善。央行近日发布的《2022年第二季度城镇储户问卷调查报告》同样显示，问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例最高的为教育，其次就是医疗保健，占27.4%，人们更愿意为健康付费。
近年来，百姓健康意识提升，健康消费需求迅速增长，消费升级趋势明显。未来，随着健康生活理念被更多人接受，健康产品和技术不断突破创新，这些都会催生健康消费市场需求加速释放。面对即将到来的消费热潮，生产经营者、市场监管者和消费者都需要做好准备、做足功课。
要精于创新，更要坚守品质。健康消费领域既有商品性消费，也有服务性消费，比如在线问诊、远程医疗；既集成眼下前沿科技创新，也融合精细贴心的健康指导，消费者需求多样化、个性化、多层次趋势明显，更新升级速度较快。顺应这一特点，生产经营者需结合专业领域知识，运用科技手段，加快产品研发创新更迭，更加精准地为消费者提供定制化的健康产品和服务，满足消费者日益升级的健康消费新需求。此外，不同于一般的商品消费，健康消费涵盖医疗保健、营养健康、体育健身等领域专业知识，消费者往往是知识和信息弱势一方，难以辨识部分商家的炒作噱头。而作为市场的参与者和建设者，生产经营者更有责任从呵护市场长期良性发展出发，做健康理念的倡导者，健康知识的宣传者，健康产品和服务的提供者。
要提升消费体验，更要改善市场环境。未来全民健康意识不断提升，健康消费市场成长前景可期，市场监管要紧跟市场发展的步伐，引领市场发展方向，完善行业标准和规范，促进提升产品和服务品质。也要扶优去劣，建立商品监测体系，保护消费者合法权益，打造清新的市场环境。
现在，越来越多年轻人关注自身身体健康，成为健康消费市场的新兴力量，他们学习健康新知，更愿意做自己健康生活的规划者和管理者。在健康之风带动下，消费者需要了解相关健康健身知识，擦亮眼睛甄别健康食品和营养产品，科学健身锻炼，做理智的健康消费者、明智的身体管理者。
随着疫情防控持续向好，作为经济增长第一引擎，消费市场活力逐步回升。健康消费是消费市场最具活力的细分市场之一，期待健康消费市场稳健发展，在助力消费升级的同时，让百姓生活更健康。
《 人民日报 》（ 2022年07月13日 19 版）
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