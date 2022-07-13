本报记者 齐志明

前不久，家住浙江省瑞安市的高飞拿到购买的新房后，就着手装修事宜。“我通过咨询专业人士并上网查询得知，木质地板、纤维板、刨花板、胶合板等室内用各类人造板及其制品的甲醛释放量分级有好多种，新国标有E1、E0、ENF级。”高飞说，在购买人造板时会优先选购ENF、E0级的，价格会稍微高一些，但是健康比金钱更重要，花这个钱很值得。

消费升级大潮下，居家生活消费不仅仅是基础的衣食住行，更延伸到更高品质的生活场景，以及更健康、舒适的生活体验。年轻一代追求品质消费，让家居消费呈现更多新意。

更绿色。4月，国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出“积极推广绿色建材，加快建筑节能改造”“大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品”。同高飞一样，越来越多的消费者选择绿色、环保的硬装与软装产品，营造健康的居住环境。

更个性。江西巨汇建材家居广场有限公司阳光木业橱柜衣柜店负责人闵茶根介绍，定制家居使消费者免除了在设计、材料、施工等环节耗费的大量时间和精力，提供一站式服务，也有效减少室内装修产生的甲醛、苯等污染。

更智能。“我一进店就被智能面板深深吸引，它可以连接上百种设备，家里的中央空调、电视、照明灯具、新风、窗帘、荧幕都可以用它来一键操控，很方便。”北京市朝阳区居民王文达近期“打卡”了某智能家居体验店。

智能家居作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家出台多项政策推进行业发展。此外，随着各种电商购物节的不断让利，性价比更高、产品质量更好的智能家居产品正在快速走入寻常百姓家。

《2022年天猫618新消费趋势》显示，智能等成为当代年轻人居家生活消费新趋势，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”。天猫618期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量达到了传统马桶的4倍。2021年，天猫平台上的全屋智能行业品牌数量增长超过1倍，销量也在高速增长。

“互联网家装爆发背后是消费群体的改变以及家装产业的数字化转型升级。我们把先进数字技术应用在家装行业，通过全域零售、商品内容化和服务产品化，给消费者提供更省心、更便捷的购物体验。”淘宝天猫产业发展及运营中心家装家居总经理徐重说。

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛说，随着人均收入和消费水平的稳步提升，消费者开始向往更优质的居住环境，对房屋的二次装修换新需求应运而生。在相关政策引导下，及时的产品更新，以及电商平台等流通主体的支持，更多优质家装产品和服务进入寻常百姓家，助力人们过上高品质美好生活。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 19 版）

(责编：赵欣悦、白宇)