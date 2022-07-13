原标题：上半年我国知识产权创造趋势平稳

本报北京7月12日讯（记者佘颖）在12日国新办举行的新闻发布会上，国家知识产权局副局长胡文辉表示，今年上半年，我国发明专利授权39.3万件，截至今年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%；上半年，商标注册量367.4万件，截至6月底，我国有效注册商标4054.5万件，同比增长20.9%。上半年，虽受疫情等因素影响，国内专利、商标、集成电路布图设计等知识产权申请呈先降后升趋势，但总体看，知识产权创造趋势平稳。

知识产权体现企业创新活力。截至今年6月底，我国国内拥有有效发明专利的企业达32.5万家，同比增长20.3%；其所拥有的有效发明专利为210.7万件，同比增长22%。其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业15.5万家，拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%，以占国内企业47.8%的数量产生了国内企业63.3%的有效发明专利量，保持着强劲的创新活力。

通过专利商标质押融资，知识产权从无形资产转化为真金白银。上半年，全国专利商标质押融资金额为1626.5亿元，同比增长51.5%，惠及企业9760家，同比增长68%。其中1000万元以下的普惠贷款惠及中小企业6951家，占惠企总数的71.2%，同比增长111.7%，专利商标质押融资服务小微的特征显著，普惠性增强。

围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展，国家知识产权局实施专利年费缴纳延期政策，对于专利年费（不含授权后的首年年费）缴纳期限的届满日在2022年6月15日至12月31日，并且享受我国专利费用减缴政策的专利权，将该专利年费缴纳的期限届满日自动延长至2023年6月15日，期间不产生滞纳金，让市场主体减负直接体现在账面上。据介绍，该政策惠及116.6万专利权人，覆盖660万件专利。

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