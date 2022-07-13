熊 丽

原标题：短期内油价仍将震荡运行

据国家发展改革委信息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。

本次调价是今年以来第13次调价，也是年内首次“二连跌”，调价后年内成品油价呈现出“十涨三跌零搁浅”的格局。据市场机构测算，折合成升价后，92#汽油每升下调0.28元，0#柴油每升下调0.29元，以油箱容量50L的普通私家车计算，加满一箱油将少花14元左右。隆众资讯成品油分析师徐雯雯表示，对市区百公里耗油7L至8L的车型而言，平均每行驶100公里费用减少2元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶100公里燃油费用减少11.6元左右。金联创分析师马建彩表示，目前国内零售92#汽油价格区间在9元/升至9.15元/升，本轮零售价再度下调兑现后，除西藏、海南等市场外，国内92#汽油价格将重回“8元时代”，价格水平将在8.7元/升至8.85元/升，0#柴油价格水平将在8.35元/升至8.5元/升，较6月28日之前价格回落明显。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（6月28日—7月11日），国际油价大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降4.95%。调价周期内，全球经济可能陷入衰退的忧虑情绪蔓延，原油市场出现抛售，拉动油价大幅下行。美国5月CPI创40年高位，市场预计美联储将大幅加息，欧盟、英国等发达经济体央行采取激进加息的风险也在加大，市场对全球经济及原油需求增长预期均下滑，伦敦布伦特和纽约WTI原油期货净多头均降至2020年4月以来最低水平。此外，美国原油库存增长、钻井平台数增至2020年3月以来最高、美元指数创近20年新高等因素也影响油价下行。两市油价降至近3个月低点，纽约WTI油价一度跌破每桶100美元。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降4.78%、5.13%。

国家发展改革委价格监测中心预计，短期内油价仍将震荡运行。一方面，美西方加强了对俄罗斯、伊朗的制裁措施，利比亚、厄瓜多尔国内动荡影响原油生产，沙特等欧佩克成员国闲置产能有限、无法大幅提高产量，全球原油供应紧张局面仍未有效缓解，对油价构成支撑；另一方面，市场担忧全球经济衰退，原油需求受到抑制。多重因素影响下，油价波动频率可能加剧。

下一次调价窗口将在7月26日24时开启。隆众资讯分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下行趋势。目前来看，虽然供应趋紧预期仍在，但美联储本月或将再度加息、市场对经济和需求的担忧延续，预计下一轮成品油调价下调的概率较大。马建彩也表示，当前国际市场供需博弈持续，短期内价格走势波动加剧，新一轮零售价“三连跌”概率较大。

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