《国家公路网规划》印发
2035年公路总规模将超46万公里
2022年07月13日08:30 | 来源：中国经济网
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原标题：2035年公路总规模将超46万公里
本报北京7月12日讯（记者纪文慧）国家发展改革委、交通运输部12日印发的《国家公路网规划》提出，到2035年，全国公路总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万公里，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。
《规划》加强了对城市群和都市圈发展的支撑，国家高速公路网整体覆盖范围延伸到城区人口10万以上的市县，普通国道补强了地市间通道和对重要景区的连接。
在国家高速公路网方面，《规划》明确“维持总体稳定、实现有效连接、强化通道能力、提升路网效率”的总体思路；在普通国道网方面，《规划》提出“主体保留、局部优化，补充完善、增强韧性”的总体工作思路。届时，我国将形成多中心网络化路网格局，实现国际省级互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。
(责编：罗知之、陈键)
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