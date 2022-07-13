胡麒牧

原标题：密切关注大宗商品价格回调

近期，全球大宗商品价格出现了全线下跌，从能源到工业原料再到农产品价格，均出现不同程度回调。铜价已经由新冠肺炎疫情暴发以来的高点累计下跌超过30%，跌回2020年底的水平，原油价格也下跌超过10%。

美联储的激进加息是本轮大宗商品价格下跌的导火索，不断收紧的流动性和快速上升的资金成本使得投机资金从大宗商品市场流出。市场对全球经济增长的悲观预期成为价格下跌的主要推动力，由于当前欧美等主要经济体通胀高企，市场对未来大宗商品的需求预期悲观。在两种因素共同作用下，大宗商品价格结束了持续上涨势头，波动性加大。

由于我国大宗商品的对外依存度较高，2020年下半年以来，实体经济遭受成本上涨之苦。一方面，随着海外订单回流国内，制造业需求回暖，加工制造企业订单量不断增加，但本应由制造业获得的利润中有不小一部分被能源、原材料以及运费价格的上涨侵蚀。另一方面，能源、农产品价格上升提高了国内居民的生活成本，在一定程度上降低了实际消费能力，叠加新冠肺炎疫情反复，使得国内居民外出就餐以及旅游出行等意愿受到影响，对服务业需求形成一定冲击。

随着大宗商品价格回调，制造业的成本压力有望得到一定缓解，CPI上涨压力或将进一步减轻，这给国内各项稳增长的货币政策和财政政策带来了更大空间。不过还要清醒认识到，一方面，即便大宗商品价格出现了明显回调，但由于本轮上涨已经持续了两年时间，目前大宗商品价格总体上依然处于高位，实体经济的成本压力尚未得到根本缓解；另一方面，当前全球经济增长疲弱，终端需求不旺盛，可能会导致工业品和消费品价格下跌，也就是说，成本下降的同时产品服务的价格也可能下降，使得实体经济的盈利情况较难明显改善。

展望后市，随着5月份以来国内PMI、规模以上工业企业增加值等经济指标出现边际改善，预计今年三季度、四季度国内对大宗商品的需求会出现较明显复苏。在国际大宗商品市场上，我国市场规模较大，需求占比较高，一直是国际大宗商品价格在供需层面的重要支撑之一。由于我国大宗商品对外依存度较高，且缺乏国际定价权，随着我国经济增长态势逐步恢复，大宗商品价格可能依然会出现反弹。

因此，不能对当前大宗商品价格回调掉以轻心，国内保供稳价工作依然要持续发力。一方面，相关部门应持续加强对期、现货市场运行状态的监控，规范流通秩序，打击资金炒作行为；另一方面，对于市场微观主体而言，应当抓住大宗商品价格回调的有利时机开展套期保值操作，锁定成本和风险，力争扩大下半年的盈利水平。

（作者系中钢经济研究院首席研究员）

(责编：罗知之、陈键)