郭子源

原标题：金融服务制造业要乘势而上

7月11日，中国银保监会办公厅发布《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，要求各银行保险机构优化资源配置、提高服务质效，将金融支持制造业发展的各项政策执行到位，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。

当前，金融服务制造业要乘势而上，紧紧抓住制造业恢复性扩张的势头，巩固已取得的阶段性成果。国家统计局最新数据显示，6月份我国制造业采购经理指数（PMI）回升至50.2%，在连续3个月收缩后重返扩张区间，制造业景气面继续扩大，积极因素不断积累。

面对加快释放的制造业产需，中长期信贷资金必须跟上。制造业融资的一大痛点是“短贷长用”，企业被迫拿着短期贷款来匹配自己的中长期资金需求。究其原因，一方面，金融机构出于降低风险的考量，更倾向于发放短期贷款；另一方面，制造业企业的生产周期、回款周期较长，普遍渴求中长期资金。为了解决这一矛盾，2022年《政府工作报告》明确提出，要引导金融机构增加制造业中长期贷款。当前，随着复工复产持续推进，企业前期受抑制的产需正在加快释放，这时中长期信贷资金的“助跑”作用将越发关键。接下来，金融机构务必将政策落实到位，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长，为企业的生产运行提供有力保障。

面对制造业企业的转型升级、技术攻坚需求，金融服务模式必须持续创新。高端制造是经济高质量发展的重要支撑。推动我国制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，把科技的命脉掌握在自己手中。然而，银行的传统信贷模式较难契合科技创新需求——技术攻坚往往资金量消耗很大、回报率不确定，银行信贷资金又要求按时、足额还款。为此，要克服困难、加强协同，合力推动金融服务模式创新。接下来，可进一步加强知识产权质押融资、投贷联动等服务创新，综合运用债券、股权等多种方式，提高金融供给与科创需求的匹配度，大力支持“卡脖子”关键核心技术的攻关突破。

面对众多小微企业订单不足的现实困境，金融纾困力度不可松懈。值得注意的是，当前相较于大中型制造业企业，小微企业的恢复进程相对较慢，订单不足、市场需求偏弱是主因。国家统计局数据显示，6月份出厂价格指数降至46.3%，连续两个月位于收缩区间，部分企业的盈利空间受到挤压，经营压力较大。接下来，要用足现有的金融政策，倾力把小微企业“扶上马再送一程”。例如，继续按照市场化原则，对制造业中小微企业实施延期还本付息；用好普惠小微贷款增量奖励、支小再贷款等货币政策工具，缓解企业的现金流压力；积极向企业合理让利等。

最后，要巩固逐渐回升的企业信心。6月份，生产经营活动预期指数为55.2%，升至近3个月高点，企业的信心回升、预期企稳。面对来之不易的成果，各方既要乘胜而上，抓紧谋划和推出增量政策工具，又要未雨绸缪，针对可能出现的新挑战，加强相机调控，为做好下半年经济工作蓄力。

(责编：罗知之、陈键)