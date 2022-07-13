原标题：美国航天局公布韦布空间望远镜宇宙图像

这是美国航天局7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。

美国航天局12日公布了多幅由詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的高清宇宙深空图像。韦布空间望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发，被认为是哈勃空间望远镜的“继任者”。韦布空间望远镜于2021年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，今年1月24日顺利进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道。

新华社发（美国航天局供图）

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