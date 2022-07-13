图解2022年上半年金融统计数据报告
2022年07月13日16:41 | 来源：人民网
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日前，中国人民银行发布了2022年上半年金融统计数据报告。报告显示，上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。
此外，上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交821.62万亿元，日均成交6.73万亿元，日均成交同比增长31.2%。其中，同业拆借日均成交同比增长15.8%，现券日均成交同比增长28.6%，质押式回购日均成交同比增长33.7%；上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.47万亿元、1.11万亿元、0.81万亿元、2.2万亿元。
具体如图：
图片来源：中国人民银行
(责编：郭思邈、吕骞)
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