原标题：2022中国汽车供应链大会落幕 五大共识出炉

近日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会（以下简称供应链大会）在湖北武汉经开区圆满落幕，大会由工业和信息化部、湖北省人民政府、中国机械工业联合会联合指导，中国汽车工业协会和武汉市人民政府共同主办。

大会期间，中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基代表大会主办方发布了2022中国汽车供应链大会五大共识：一是全面提升应对极限挑战能力，构建安全可控的新型供应链体系；二是全面践行“双碳”战略，全力构建汽车全产业链绿色发展机制；三是始终坚持创新驱动，大力推动产业链供应链高质量发展；四是全面加快重构供应链新格局，着力打造产业链新生态；五是发挥供应链强大延伸纽带作用，培育汽车产业国际合作竞争优势。

本届大会以“融合创新、绿色发展——打造中国汽车产业新生态”为主题，组织了1场战略峰会、1场主论坛和6场分论坛，从未来汽车供应链发展的战略、战术、技术层层递进，不断细化、深化，就中国汽车产业链目前面临的核心挑战、电动智能化转型下汽车供应链体系模式变革等影响供应链未来发展的重大问题进行分享与探讨。6场分论坛主要针对智能网联新生态、充换结合、产融协力、芯片、线控底盘、新材料这6个重点议题，展开深入而全面的交流讨论。其中，芯片和软件相当于汽车的大脑，线控底盘是智能汽车的身躯和手脚，新材料是基础，相当于细胞和组织，而充换结合、产融协力属于汽车供应链正在打造的新生态。大会同期还举办了多场签约、发布及参观活动。

在以“汽车强国目标下的汽车供应链新生态建设”为主题的战略峰会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋担任主持人，工信部装备工业一司副司长郭守刚，中国工程院院士蹇锡高，清华大学车辆与运载学院教授、汽车产业与技术战略研究院院长赵福全等专家，重点整车企业代表等供应链创新企业代表等近百位业内人士与会，围绕“加快构建供应链新格局，全力打造产业链新生态，实现汽车强国建设新跨越”相关话题展开探讨。

郭守刚在总结发言中介绍了工信部的下一步重点发力方向：一是加快补齐产业链短板，二是提高供应链管理水平，三是构建智能化新型生态。

据介绍，“中国汽车供应链大会”每年举办一次，前身是具有17年历史的“中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”，2020年焕新升级为“中国汽车供应链大会”，发展至今已成为兼具行业高端性和权威性的汽车供应链领域顶级盛会，影响力日益广泛。

(责编：王连香、李楠桦)