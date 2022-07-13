原标题：农业银行正式启动“春笋计划·2022年‘专精特新’投行服务系列线上宣讲活动”

近年来，农业银行深入贯彻“创新驱动发展”战略，不断强化金融服务实体经济能力，创新完善科创金融服务体系，先后推出科创企业“投贷债服”一站式产品体系，为科创企业匹配全生命周期服务组合，构建服务科创企业的跨市场多渠道生态体系。

为进一步提升对“专精特新”企业客户的综合服务水平，自2022年6月开始，农业银行积极联动深交所、北交所、投资机构、中介服务机构等专业资源，面向全国“专精特新”及广大科创企业，倾力推出“春笋计划·2022年‘专精特新’投行服务系列线上宣讲活动”（下称“春笋计划”）。一方面，“春笋计划”形式灵活、受众广泛，创新采用线上形式面向广大“专精特新”及科创企业开展宣讲，有效突破时间与空间限制；另一方面，“春笋计划”主题明确、内容丰富，精准迎合“专精特新”及科创企业全生命周期金融服务需求，精心打造“企业融资专场”“上市培育专场”与“投融资路演专场”，全程陪伴、培育、赋能企业发展壮大。

区别于传统企业，以“专精特新”为代表的高新技术企业往往资产规模小、研发投入高、资金需求大，但传统抵押物较少、创新技术能力难以量化的特性使很多科创型企业难以达到传统信贷融资门槛，面临“融资难”“融资贵”等问题。6月29日，“春笋计划”首场融资专题活动正式启动，共吸引900余位“专精特新”企业、优质科创企业及投资机构代表参会，其中专精特新“小巨人”企业达百家。融资专场面向企业全面宣讲农业银行为其打造的“投贷债服”一站式产品体系与全生命周期服务组合，以“专精特新小巨人贷”、科创企业专属股权投资基金、科创ABN、高成长债、认股安排顾问等多元化产品，精准对接“专精特新”企业全生态、全周期、全方位融资需求。

北京证券交易所的设立，为“专精特新”等创新性中小企业开启了上市新时代。“春笋计划”充分利用农业银行品牌、渠道、客户、资金优势，将进一步推出上市培育专场，为“专精特新”及科创型企业打造跨市场、多渠道、全方位上市培育生态体系。“上市培育专场”将汇聚证券交易所、知名券商、律师事务所、会计师事务所等专业资源，帮助拟上市企业解决上市过程中的痛点和难点，明晰上市路径、解决疑难困惑、加速发展上市。

“专精特新”及众多科创企业在成长壮大期有强烈的股权融资需求，对于股权投资机构背景有个性化、多元化要求。“春笋计划”深入挖掘“专精特新”及科创型企业独有发展特征，整合各类投资机构资源，搭建股权投融资桥梁。“投融资路演专场”将帮助有股权融资需求的企业宣传路演、对接专业投资人，并帮助投资和服务机构发现、对接优质企业，有效实现交易撮合，成就资源赋能。

“春笋计划”寄托了农业银行对“专精特新”企业蓬勃发展的美好希冀，也体现了农业银行金融服务惠及万企的美好愿望。首场融资专题活动为“专精特新”及广大科创企业全面引注金融“活水”，培育企业“破土而生”。农业银行还将通过“上市培育专场”与“投融资路演专场”持续助力企业“万竿竞撑”“翠意茂丰”，全面造就“无数春笋满林生”。

(责编：董童、李源)