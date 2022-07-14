顾 阳

原标题：稳外贸政策显效 进出口增速回升

上半年，我国外贸进出口实现了稳步增长，连续8个季度同比正增长，为稳宏观经济大盘作出了积极贡献。据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值为19.8万亿元，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。

“总体看，上半年我国外贸进出口展现出较强韧性，一季度平稳开局，5月份、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实基础。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文说。

5月份以来，国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。

国际市场需求相对稳定、国内生产需求潜力足，是支撑上半年我国外贸稳步增长的主要原因之一。李魁文表示，今年以来，尽管新冠肺炎疫情和地缘冲突导致外部环境风险挑战增多，全球经济总体仍呈复苏态势，国际市场需求保持稳定。上半年，我国电工器材、集成电路、汽车等机电产品出口分别增长24.8%、16.4%、51.1%，纺织服装、塑料制品、鞋等劳动密集型产品出口分别增长10.8%、14.9%、31.4%。

与此同时，党中央高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极稳定宏观经济大盘，国内生产需求逐步恢复向好，为进口增长提供有力支撑。上半年，我国铜材、基本有机化学品、集成电路等中间产品进口分别增长16.2%、7.9%和5.5%。

部分区域进出口迅速恢复，稳住外贸基本盘。李魁文介绍，今年以来，长三角、珠三角、东北等地出现了局部疫情，外贸进出口一度下滑。上述地区采取有效措施，迅速克服了疫情影响，实现了月度外贸进出口增速由负转正、恢复向好，在展现地方外贸发展强大韧性的同时，也保住了全国外贸稳定增长的基本盘。数据显示，5月份，长三角、珠三角、东北地区进出口同比分别增长4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速进一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

民营企业出口的突出表现，是上半年我国外贸领域的一大亮点。商务部研究院研究员徐德顺表示，随着国家稳经济一揽子政策措施落地见效，外贸保稳提质等各项工作加快推进，持续激发了外贸市场主体活力。数据显示，上半年，我国有进出口实绩的外贸企业数量同比增加5.5%，各类外贸主体进出口均保持增长，其中，民营企业数量增加6.9%，达到了42.5万家，进出口增长13.6%，比整体增速高出了4.2个百分点，拉动我国外贸增长6.5个百分点。

此外，贸易伙伴的多元化，也为我国外贸稳步增长注入了新动力。上半年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长了10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

当前，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质面临不少压力。但也要看到，我国经济长期向好的基本面没有改变，产业链供应链优势依然较为明显。李魁文分析认为，随着国家稳经济一揽子政策措施落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。

国务院发展研究中心对外经济研究部研究员宗芳宇表示，下半年要实现外贸继续稳步增长，就要进一步创新稳外贸举措，促进产业链上各类企业高效协同，不断增强供应链韧性。大力发展跨境电商等新业态新模式，带动更多中小企业广泛参与国际贸易，在稳外贸、稳就业中发挥更大作用。同时，要坚持高质量实施RCEP，进一步提高我国贸易投资国际合作水平。

(责编：罗知之、陈键)