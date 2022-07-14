原标题：我的进博故事·大战略｜井口贵博：进博会让参展企业与中国和世界相连

今年是进博会五周年。这五年来，进博会的参与者、体验者和见证者们用亲身经历书写的一段段“进博故事”，不仅成为进博会的宝贵记忆，也展现了进博会“在不经意间深刻改变了无数人的生活”的神奇魅力。为了分享这份记忆，我们于6月1日启动了“我的进博故事”征集活动，已收到大量投稿，一篇篇生动的文字，一幕幕鲜活的画面，如往日重现，知未来可期。我们将陆续分享其中的优秀作品。7月份将以“大战略”为主题，多维度展现进博会作为重要国家战略、主场外交平台、国际公共产品的定位和特点。让我们跟随“进博故事”，一起感受进博会的强大吸引力和神奇魅力，共待今年金秋再续“东方之约”，乘开放春风，享美好未来！

我的进博故事·大战略｜住友电工管理（上海）有限公司人事总务部长井口贵博讲述住友电工集团如何通过进博会，与中国和世界其他地区连结在一起，凭借技术和服务打造下一个新时代。

(责编：曹淼、李源)