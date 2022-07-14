原标题：银江技术荣登浙江省数字经济高质量发展大会光荣榜

7月13日上午，浙江省数字经济高质量发展大会在浙江省人民大会堂举行，大会对浙江省高质量推进数字经济发展中涌现的一批标杆企业进行授牌。银江技术作为浙江省数字能力杰出代表企业荣获表彰。

大会宣读了全省推动数字经济发展的18项319家先进企业名单。银江技术荣膺“浙江省连续三年获全国软件百强企业”荣誉称号。

当前，数字经济已然成为“十四五”发展的主旋律，在不久前印发的《浙江省高质量推进数字经济发展2022年工作要点》中更是明确提出了要深刻把握数字经济发展趋势规律，以数字化改革为引领，加快推动数字产业化、产业数字化协同发展，奋力打造引领发展、面向未来的全球数字变革高地的指导思想。

面对蓬勃发展的数字经济浪潮，银江技术长期聚焦战略前沿，紧抓数字经济发展机遇，布局数字改革建设，以软件赋能数字化转型、推动智慧产业融合创新。同时依托前沿核心技术和行业方案解决能力，加速数智化产品和服务迭代升级，全面助推数字城市快速发展。

作为国家数字经济战略的坚定执行者，银江技术多年来持续深耕交通数字化转型领域，逐步实现城市道路交通信号的统一管理、精细控制、专业保障，并提供包括云计算、大数据、人工智能在内的全域信号交通优化解决方案；同时，以物联网医院、5G智慧医院为抓手，以全光网络、AI赋能、边缘计算等先进技术为导向，重点打造全场景智慧医院智能体，进一步促进信息技术与各级医疗机构业务的深度融合。

结合当前数字化应用面临的实际情况，银江技术还以人民群众的多元化需求为出发点，以数智实力助力浙江省打造数字政府、数字经济金名片，为各地实现数字治理新格局践行责任担当，通过全面形成区级/街道级/社区三级智治平台模式，进一步扩大了基层社会治理范围。其中银江一体化智治平台作为公司全新探索的镇街层面“全域治理”新模式，建设党建、经济、民生等6大模块，完善“小脑+手脚”的治理体系，有效实现数字赋能基层治理智慧化。

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。银江技术将持续激发企业数字化创新的主动性、创造性，进一步推动数字技术赋能实体经济，打造发展新引擎，为做优做强做大我国数字经济做出新的更大贡献。（记者 冯思婕）

(责编：董童、李源)