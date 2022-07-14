人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上半年全国快递业务量同比增长3.7%

2022年07月14日15:26 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月14日电（记者戴小河）记者14日从国家邮政局获悉，上半年全国快递业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。

国家邮政局有关负责人介绍，上半年邮政行业业务收入累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。6月份，全行业业务收入完成1225.3亿元，同比增长9.3%；业务总量完成1295.5亿元，同比增长8.5%。

上半年，同城业务量累计完成61.3亿件，同比下降5.1%；异地业务量累计完成442.3亿件，同比增长5.7%；国际、港澳台业务量累计完成8.6亿件，同比下降21.4%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
零跑汽车IPO分析
　　浙江零跑科技有限公司（以下简称“零跑汽车”）于今年3月向港交所提交了上市申请和招股书，或将成为第四家在港上市的国内造车企业。 零跑汽车成立于2015年，目前已推出3款车型，分别为2019年推出的S01、2020年推出的T03及2021年推出的C11。…
国家发改委：我国产业链供应链实现总体稳定运行
　　人民网北京7月14日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委高技术司副司长赵志丹表示，今年以来，面对更趋复杂严峻的发展环境和明显增多的风险挑战，国家发展改革委着力疏通卡点堵点，着力提升产业韧性，着力畅通经济循环，推动我国产业链供应链保持总体安全稳定。 一是重点领域保持平稳运行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部