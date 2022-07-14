上半年全国快递业务量同比增长3.7%
2022年07月14日15:26 | 来源：新华网
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新华社北京7月14日电（记者戴小河）记者14日从国家邮政局获悉，上半年全国快递业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。
国家邮政局有关负责人介绍，上半年邮政行业业务收入累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。6月份，全行业业务收入完成1225.3亿元，同比增长9.3%；业务总量完成1295.5亿元，同比增长8.5%。
上半年，同城业务量累计完成61.3亿件，同比下降5.1%；异地业务量累计完成442.3亿件，同比增长5.7%；国际、港澳台业务量累计完成8.6亿件，同比下降21.4%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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