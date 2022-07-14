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三家银行回应个别地产项目“停摆”：总体风险可控

2022年07月14日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （黄盛）今日，农业银行、建设银行、兴业银行分别发布公告，回应个别地产项目“停摆”影响。

农业银行发布公告表示，针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况，农业银行已在总行层面建立统筹协调机制，在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查。截至2022年6月末，全行个人住房贷款余额5.34万亿元。其中一手楼合作楼盘5.7万个，一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。

建设银行在公告中说，当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，涉及该行规模较小，总体风险可控。建设银行将密切关注合作企业和楼盘情况，积极配合地方政府做好客户服务工作，与客户做好沟通，促进房地产市场平稳健康发展。

兴业银行表示，公司近日对网传“停贷事件”消息中涉及的楼盘开展了排查。经排查，截至目前改行涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元（其中不良贷款余额0.75亿元），已出现停止还款的按揭金额3.84亿元，主要集中在河南地区。得益于前期兴业银行对按揭贷款的差异化准入和管理要求，该行已介入的且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小，不会对经营构成重大影响。

(责编：郭思邈、吕骞)

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