人气回暖 业态升级——从步行街看消费新力量
新华社北京7月14日电 题：人气回暖 业态升级——从步行街看消费新力量
新华社记者
步行街作为城市消费的重要载体，对释放消费潜力、提升供给质量、扩大国内需求有着重要作用。记者近日前往多地调研发现，随着一系列促消费政策落地见效，多地步行街客流量逐渐回升。步行街业态模式的升级发展，也为消费复苏注入新力量。
线下商业人气回升
早上7点多，上海南京路步行街上，“老字号”新雅粤菜馆开始了新一天的营业。
“我们恢复堂食的第一天，10个包房订出去了8个。”新雅粤菜馆餐饮总监蔡梦芸说，在做好疫情防控基础上，目前可供堂食的桌位仅是平时的60%左右，但人气回归还是让企业充满信心。
在北京王府井步行街，因疫情等因素“冷清”的街区正在热闹起来。“目前我们的客流已经恢复至正常水平的六成左右。”北京王府井百货大楼总经理助理蓝轶告诉记者，近期商场陆续推出促消费系列活动，预计将进一步拉动客流回升。
文旅“大礼包”、消费券“全家桶”、新能源汽车“以旧换新”……一段时间以来，针对疫情等不确定性因素影响，多地纷纷创新形式，出台一揽子举措，着力稳住消费基本盘，加快线上线下消费有机融合。
在一系列政策举措支持下，多地线下商业人气回升。“6月以来，江汉路日均客流量连续多日超越去年同期。”武汉市江汉路步行街区综合服务中心副主任叶芳说，烟火气旺起来，让很多商户感慨“忙得开心，累得踏实”。
新业态促进消费潜力释放
琳琅满目的儿童潮玩、可乘坐旋转木马的儿童游乐园……在占地面积8000多平方米的Hamleys北京王府井百货大楼店，集儿童游乐、儿童零售于一身的综合儿童购物休闲区，为顾客带来全新的沉浸式消费体验。
“为了顺应消费升级趋势，近两年我们积极引入各类沉浸式、社交型新消费业态，并通过打造文化IP，吸引更多年轻消费者前来体验打卡。”蓝轶说。
王府井地区管委会主任宋叙介绍，王府井商业街区还大力发展“首店经济”，不断适应新的消费需求。今年以来，已成功引入各类首店、旗舰店共21家，涵盖餐饮、零售、休闲娱乐等多个业态场景。街区还积极打造线上消费平台，激发“云购物”活力。
“随着线上购物的兴起，人们的消费习惯和场景也发生了变化。”中百集团武汉市中心百货大楼总经理柳钢介绍，通过改造升级和业态结构优化，商场将零售商家数量调整至30%，体验交互业态商家增加至70%，整体客流较改造前提升了20%。
除了业态紧跟潮流，物联网、5G、人工智能、大数据等技术的应用，也正在为更多步行街嵌入“智慧”内核。
在江汉路步行街区综合服务中心客流大数据平台，当日客流量、客源分布、用户画像等信息在大屏幕上一目了然。服务中心人员介绍，通过分析数据，可以指导步行街商户有针对性地组织营销活动，提升客流高峰期的转化效果，实现更精准的业态调整和服务管理。
打造城市消费新名片
紧挨江汉关博物馆的原湖北盐业大楼，变身成为江汉路一号艺术中心，脱口秀等节目正在火热上演；永利银行旧址引进国际高端艺术酒店，成为颇具人气的网红打卡地……漫步江汉路街头，历史建筑承载的文化内涵正与新业态相融共生，焕发出新的时代风采。
“为凸显江汉路历史文化特征和武汉地域文化特色，我们对建筑风貌、街道景观、夜景照明等采取‘一楼一方案’。”叶芳介绍，在历史建筑的改造上，江汉路遵循“以旧复旧”原则，将商业改造和历史文脉挖掘有机结合。
在西安，以秦腔文化为特色，集秦腔演艺、老字号美食、国潮新零售为一体的易俗社文化街区成为年轻人的“朋友圈新宠”。西安市文化和旅游局副局长余亚军介绍，西安6月启动的第三届“长安夜·我的夜”夜游嘉年华活动，为市民推荐14条夜游线路和20个夜间特色文旅消费空间，已形成独具特色的夜间旅游文化品牌。
在宋叙看来，步行街不仅是重要消费载体，更是彰显城市文化的名片。“未来我们将依托国话先锋剧场、王府井书店等历史文化资源，进一步对步行街改造提升，增强文化气息和艺术氛围，将王府井步行街打造为城市消费的新名片、文化交流的新窗口。”
商务部新闻发言人束珏婷表示，要加快推进国际消费中心城市培育建设，继续推动步行街高质量发展，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，加快建设一刻钟便民生活圈，提升城市消费。（记者王雨萧、熊琦、周蕊、李亚楠）
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