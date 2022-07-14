新华社广州7月14日电（记者马晓澄、陆浩）博鳌亚洲论坛近日在广州发布的《博鳌亚洲论坛创新报告2021》称，亚洲在全球知识产权生态系统中发挥的作用越来越重要，亚洲创新地位的迅速提高改变了全球创新格局。

首届“博鳌亚洲论坛创新与知识产权保护会议”近日在广州举行。会上发布的报告指出，当前创新全球化和多极化趋势日益凸显，中国、印度等新兴经济体在全球创新指数排名中显著上升。

报告称，亚洲创新地位的迅速提高改变了全球创新格局，亚洲已成为全球研发重心。在《2021年全球创新指数报告》中，中国排在第12位，较2020年提升2位。2020年12月发布的《世界知识产权指标》报告显示，知识产权行业呈现出稳健发展态势，其中亚洲在创造力方面的表现可圈可点。

报告指出，亚洲国家尤其是中国、日本和韩国在推动创新增长方面扮演了举足轻重的角色，其2020年提交的专利、商标和工业品外观设计申请数量占全球申请总量的三分之二以上。

此外，一大批亚洲城市作为国际科技创新中心的新兴力量正在崛起。亚洲成为全球高端生产要素和创新要素转移的重要目的地，特别是东亚将成为全球研发和创新密集区，未来很可能产生若干具有世界影响力的创新中心。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，科技创新是博鳌亚洲论坛近年来重点发展的领域之一，论坛为此专门打造了国际科技与创新论坛大会，旨在促进该领域国际交流与合作，并将知识产权保护主题列为科创大会框架下的重要品牌活动。

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