第5年开班：631个年轻创业者来中国学习电商经验
如果说十年二十年前，中国的互联网创业者流行把硅谷经验搬回国内。那从五六年前开始，来自亚洲、非洲、欧洲和拉美的创业者，又开始盛行把中国电商经验搬到他们的国度。
更让这些异国创业者感到欣喜的是，这些他们特别渴望学习的中国电商经验，不用“偷拳头”，完全手把手传授。
7月12日，阿里巴巴2022年度亚洲创业者培训在杭州开班，本次培训将为631名创业者提供线上创业课程和实践。
因为历届“学长学姐”们回到家乡后的口口相传，本届主要面向亚洲创业者的培训班报名人数破历史新高，达到了1735人，报名者大多是中小规模的公司创始人，分别来自电子商务、电子支付、物流、线上游戏、健康和农业等不同领域。
经过遴选，本次亚洲班共有631名来自越南、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、巴基斯坦的青年创业者将免费参与到课程中来，他们将接受为期六周的线上培训，深度了解中国电商发展的经验和案例。
据了解，该培训是由阿里巴巴全球创新与发展倡议计划（AGI）在eWTP合作框架下发起，项目通过分享数字经济在促进普惠贸易发展方面的积极影响，激励和帮助全球企业家、青年和女性。
5年来，项目免费培训了来自亚洲、非洲、欧洲和拉美超过50个欠发达国家和地区的3000多名企业家和商业领袖创业者。
这3000多名创业者，如同星星之火，在全球创造了数百万个直接或间接的就业机会，也把中国的数字经济经验带给更多发展中国家。
5年间，培训课程中的中国“淘宝村”实践都让历届接受培训的创业者都深受启发：尼日利亚电商平台TOFA（Trade of Africa）的女创始人Uju从杭州回去后，与不同国家的创业者联手，帮助多哥等不发达地区的农民在线销售农产品；来自埃塞俄比亚的学员Feleg Tsegaye创办了“非洲版的饿了么”Deliver Addis；马来西亚的学员Eddie Mok接受培训回国创办了Parcel365，从设立智能快递柜业务起步，逐渐发展到帮村民购物、售卖农产品，截至目前，Eddie的公司累计帮助15万马来西亚村民销售近1000种农产品，不仅帮其收入翻了三倍左右，甚至成功复制了一批“马来西亚版的淘宝村”。
通过不懈的学习和实践，这些项目培训的年轻创业者已经逐渐成为世界数字经济的先行者。
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