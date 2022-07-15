网红产品需以质量回应期待
近年来，90后、00后消费者成为重要的消费力量，也成为许多品牌的目标人群。然而，一些看起来潮流、网红的品牌收获年轻人的青睐后，却因质量问题接连“翻车”：被质疑不实宣传“0糖”饮料、被揭露生产监管问题的网红奶茶、被检出添加丙二醇的牛奶……一些网红产品“翻车”的背后，是一味追求热度和销量、忽视最重要的质量和安全问题。
这些网红品牌的“翻车”，暴露了急于求成而忽视产品本身的弊端，让消费者的期待和信任落了空。一方面，在网红经济兴起的背景下，为了在激烈的市场竞争中占据一席之地，一些品牌把大量精力放在刷存在感、吸引流量、扩大影响上，为了引发消费者尤其是年轻群体的好奇心和购买欲，甚至不惜以虚假宣传博噱头；另一方面，在受到关注和期待后，品牌的产品质量和口碑却无法令消费者满意，加之被披露的种种生产、管理、运营问题，就会使品牌自身受到人气和流量的“反噬”，公众对品牌的印象也会大打折扣。
“网红”品牌因质量问题“翻车”，带来的负面影响令人担忧。对消费者来说，糟糕的购买体验不仅令人恼火，还会降低他们对产品的信任和期待，甚至产生对食品安全等问题的不安情绪；对市场来说，依靠宣传手段而枉顾质量的产品大肆活跃，既破坏了良好的买卖环境，长此以往又可能导致“劣币驱逐良币”的恶果。品牌更要认识到，一时的“小聪明”可能会带来利益，但“翻车”的大过错却难以补救。
有口皆碑不能一蹴而就，夯实质量还要久久为功。俗话说：“真金不怕火炼”，品牌的质量和评价都不是一朝一夕的功夫，需要坚持不懈，厚积方能薄发。对于问题和质疑，品牌更应该保持谦逊认真的态度，作出切实可感的改变，锤炼货真价实的产品，少一些套路，多一分真诚，用实际行动回应公众的期待。例如，以做好自我监管、展示生产流程等方式，以诚信谋共赢，以高标准、严要求，当好保护消费者权益的第一责任人。此外，有关监管部门要严格执法、加强违规惩处力度，对侵犯消费者权益的行为迎头猛打。同时，帮助消费者提高权益意识，注重自我保护，完善群众监督举报制度，共同维护消费者的合法权益。
网红品牌避免“翻车”，要端正态度“安全行驶”，还要小心提防“问题障碍”，更要专注自身磨练技术。脱离质量保障、仅靠宣传得到的热度，能把产品捧得很高，也可能会摔得很惨。
李崇铭 来源：中国青年报
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