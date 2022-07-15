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我科学家利用层间纳米间隙捕获目标分子

实现高灵敏SERS检测

2022年07月15日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：我科学家利用层间纳米间隙捕获目标分子

科技日报合肥7月14日电 （记者吴长锋）记者14日从中科院合肥物质科学研究院了解到，该院健康所杨良保研究员课题组开发了一种新方法，通过构建一种天然小于3纳米的多层层间小间隙主动捕获目标分子，实现高灵敏SERS（表面增强拉曼光谱）检测。该研究成果日前发表在光学领域期刊《先进光学材料》上。

SERS是一种分子光谱，具有快速、高灵敏和指纹识别的特性。课题组在前期研究的单层纳米膜热点自动捕获目标物分子的SERS方法基础上，通过液—液界面组装方法构建了一个天然的具有1—3纳米层间小间隙和大量热点的三层银纳米颗粒膜结构，有效增加了热点的数量。由于这些较小的间隙产生的纳米泵效应，目标物溶液能够自发地通过纳米间隙向上移动，小间隙主动捕获目标物分子使得目标分子的信号急剧放大，实现灵敏检测。

与传统的干态成膜的SERS方法相比，该方法可以更有效地使目标分子主动进入热点，检测限比干态成膜方法降低2—3个数量级。

这项成果为目标分子主动运输到最佳热点开辟了新的方法，有望实现对生物系统的物质转化、细胞行为或化学动力学过程研究等方向的超灵敏检测或监测。

(责编：罗知之、陈键)

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