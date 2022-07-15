上半年全国一般公共预算收入增长3.3%——
财政收入企稳回升 留抵退税效应显现
7月14日，财政部发布数据显示，6月份全国一般公共预算收入增长5.3%，增幅由负转正。上半年，全国一般公共预算收入105221亿元，其中，留抵退税冲减收入18408亿元。扣除留抵退税因素后，上半年累计增长3.3%。随着国内疫情防控形势总体向好，加快推动稳经济一揽子政策措施落地见效，6月份全国一般公共预算收入企稳回升。上半年，实施大规模留抵退税政策效应集中释放，用于项目建设的新增专项债券额度基本发行完毕。
“相较于5月份的负增长，6月份全国一般公共预算收入增幅已由负转正。财政收入是反映经济运行的重要指标之一，透过数据可以看出，我国经济运行正在重回正常增长轨道。”国务院发展研究中心宏观部副部长冯俏彬说。
北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，随着疫情防控形势逐渐好转，6月份复工复产成效显现，我国经济逐步恢复，财政收入随之企稳回升，下半年经济形势具有良好的社会预期。
从税收收入看，上半年，扣除留抵退税因素后，全国税收收入增长0.9%，按自然口径下降14.8%。分税种看，国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.7%，其中，6月份下降1.1%，降幅比4月份、5月份明显收窄，主要是工业增加值、服务业生产指数等相关经济指标逐步改善。企业所得税增长3.2%，其中，煤炭、原油等行业利润增长带动相关企业所得税较快增长。进口货物增值税、消费税增长14.9%，主要受一般贸易进口增长等因素带动。出口退税比上年同期多退1913亿元，增长21.2%，有力促进出口平稳发展。
从财政支出看，上半年，全国一般公共预算支出128887亿元，比上年同期增长5.9%，高于财政收入增幅。民生等重点领域支出得到有力保障，其中，科学技术、农林水、卫生健康、教育、社会保障和就业支出，分别增长17.3%、11%、7.7%、4.2%、3.6%。
中国财政科学研究院副院长邢丽认为，上半年的财政支出保持稳定增长，重点领域支出得到有效保障，表明在财政收入压力较大的情况下，各级财政部门聚焦“六稳”“六保”要求，加强支出预算执行管理，积极盘活财政存量，保障民生等重点支出需要。
“从后期走势看，随着国务院稳经济一揽子政策措施落地见效，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，下半年经济有望持续回升向好，在此基础上，预计财政收入将逐步回升。”财政部国库支付中心副主任薛虓乾表示。
实施大规模增值税留抵退税，是今年稳定宏观经济大盘的关键举措。统计显示，4月1日至6月30日，全国共为186.5万户纳税人办理留抵退税17222亿元，加上一季度继续实施此前出台的留抵退税政策1233亿元，上半年共有18455亿元退税款退付到纳税人账户，已达去年全年办理退税规模的2.9倍。
“总体看，4月份以来留抵退税政策实施有力，助企纾困成效显现。”财政部税政司副司长魏岩说，通过落实落细大规模留抵退税政策，有效缓解了企业资金压力，为企业设备更新、技术改造注入现金活水，为稳市场主体稳就业提供强劲动力，对提振市场主体信心、扩大消费投资、增强发展内生动力、稳定宏观经济大盘发挥了重要作用。
专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘等方面发挥着重要作用。2022年我国安排新增专项债券额度3.65万亿元，保持较高规模。按照国务院扎实稳住经济一揽子政策措施要求，各地加快发行使用节奏。
统计显示，截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元。“2022年用于项目建设的新增专项债券额度基本发行完毕，比以往年度大幅提前，体现了积极财政政策靠前发力的要求。”财政部预算司一级巡视员兼政府债务研究和评估中心主任宋其超说，已发行的新增专项债券共支持超过2.38万个项目。
冯俏彬认为，今年以来，积极财政政策持续发力，全力稳增长、保抗疫，“展望下半年，稳定宏观经济大盘仍然需要财政政策助力”。
“总体而言，留抵退税、中小微企业减免税费、专项债券等一揽子稳经济政策的效应逐渐显现。财政税收与经济发展密切相关，政策措施将带动下半年经济持续恢复。”李旭红说。
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