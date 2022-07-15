原标题：加快补齐农村商业设施短板

本报北京7月14日讯（记者冯其予）在14日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，今年，商务部同财政部、国家乡村振兴局共同组织实施了县域商业建设行动，支持各地加快补齐农村商业设施短板，扩大农村电子商务覆盖面。上半年，全国建设改造县级物流配送中心69个、村级便民商店6.5万个。

数据显示，我国县域常住人口约7.4亿人，乡镇和村两级消费市场占全国总体消费市场的38%。加强县域商业体系建设，是全面推进乡村振兴的重要内容。

束珏婷表示，下一步，商务部将会同有关部门继续加大工作力度，指导地方以渠道下沉为主线，以县乡为重点，以数字化、连锁化、标准化为手段，加快补齐基础设施和公共服务短板，推动完善县域商业体系。重点将聚焦三个方面，一是加快县域商业数字化转型。推动农村传统商贸企业拓宽线上线下营销渠道，打造消费服务的新模式新场景。二是促进县域商业连锁化发展。引导大型连锁流通企业下沉，改造一批县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、村级便利店，发展购物、餐饮、娱乐等多种业态，吸引市民下乡和农民进城（县城）消费。三是提高县域商业标准化水平。坚持高质量发展，鼓励日用消费品、家电、家居等品牌企业下沉供应链，提供直供直销、集中采购、共同配送等服务，增加优质供给，推动城乡居民共享品质消费。

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