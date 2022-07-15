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苏宁易购发布半年报业绩预告：6月销售规模环比增长49.07%

2022年07月15日10:00 | 来源：环球网
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原标题：苏宁易购发布半年报业绩预告：6月销售规模环比增长49.07%

　　7月14日晚间，苏宁易购发布2022年上半年业绩预告。公告显示，在不考虑非经营性因素的影响下，苏宁易购预计上半年EBITDA（EBITDA是指在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响）为8.1—9.1亿元，上半年零售云门店新开1111家，6月实现商品销售规模环比增长49.07%。公司整体经营进一步企稳向好，自我造血能力持续改善。

　　公告显示，在不考虑非经营性现金流相关的因素影响下，苏宁易购上半年EBITDA预计为8.1—9.1亿元，其中一季度EBITDA 2.6亿元、二季度EBITDA预计为5.5—6.5亿元。继2021年11月实现EBITDA首次转正之后，苏宁易购实现季度EBITDA持续环比增长。

　　公告称，公司在江苏、南京省市政府大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，二季度公司总体经营进一步企稳向好。

　　从经营情况来看，一方面，苏宁易购在一二线城市的门店进一步提升用户体验，加大中高端产品的推广，有效提升整体解决方案的销售能力；另一方面，苏宁易购积极加强下沉市场的渗透，苏宁易购零售云业务继续保持了较快发展，一季度新开444家、二季度新开667家，上半年合计新开零售云加盟店超过1100家。4、5月份虽然部分地区受到疫情影响，但公司积极进行调整和应对，随着6月份各地消费激励政策的陆续推进，公司紧抓市场机会，推进消费补贴、618大促、空调旺季促销等活动，6月公司实现商品销售规模环比5月增长49.07%。

　　在管理方面，公司进一步优化组织、提高人效、加强激励，提高内部管理效率，持续推进费用管控，二季度费用环比一季度继续下降。剔除汇率波动、公允价值变动的影响，公司二季度归属母公司股东净利润亏损7.67-9.67亿元，同口径环比一季度减亏19.15%-35.87%，同比减亏74.74%-79.96%，实现大幅减亏。

　　在内部经营持续向好的同时，苏宁易购再迎行业发展重磅利好。7月13日举行的国务院常务会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。

　　7月8日，江苏省启动绿色节能家电促消费专项活动，面向全省居民发放2亿元补贴，苏宁易购成为中标企业。消费者到江苏省内137家苏宁易购线下自营门店购买符合补贴标准的家电产品，在开票金额上直接享10%政府补贴，补贴总额度1亿元。数据显示，活动以来，江苏多个苏宁易购门店客流上涨，门店1、2级能效的变频空调、冰箱、彩电销售同比增长超过100%。

　　分析认为，自去年以来，苏宁易购聚焦零售主业，降本、提效、增收各项举措成效显现，业绩预告数据显示，其造血能力显著增强，经营业绩持续改善，充分展现了苏宁易购的内生动力。下一步，苏宁易购继续稳扎稳打，深化“为用户提供家庭场景解决方案的零售服务商”的战略定位、明确业务规划、激活组织，同时叠加消费市场复苏、家电行业升级等市场利好，经营有望步入持续改善周期。

(责编：董童、李源)

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