原标题：交通银行“交政通”服务落地苏州 支持长三角453项政务事项通办

近日，“交政通”政务服务在交通银行苏州分行各家网点全面上线。 点击智易通机具首页“政务服务”进入专区，即可办理453项沪、苏、浙、皖省（市）级政务事项和13项苏州本地特色政务事项，涉及社保、医保、公安、民政、住建、司法等多个领域，覆盖户籍办理、生育收养、离职退休、住房保障、婚姻登记、交通出行、医疗卫生、安全生产等高频业务办理需求。服务全程无需预约，凭身份证即可办理。

为服务长三角一体化发展国家战略、落实国务院深化“放管服”改革要求、持续优化营商环境，交行长三角地区各分行，以践行社会责任、服务百姓、便民利民为宗旨，以“政务+金融+科技”的创新理念为指引，全新打造“交政通”政务服务品牌，将政务服务引入网点智能机具智易通，使广大市民在银行网点就能同时享受到金融和政务的双重服务。目前，“交政通”已上线的政务服务覆盖了长三角“三省一市”，真正做到长三角地域的全面覆盖、事项互通。市民在交行机具上不仅能做到“省内通办”，还可以同时体验“跨省可办”，解决人在异地无法回当地办理的苦恼。

交行苏州分行相关负责人表示，“交政通”服务品牌的推出，利用了银行营业网点众多和机具终端标准化的两大优势，拓宽了百姓获得政务服务的渠道，加强了长三角地区政务的互为辐射，提升了老百姓办事便利性和体验感。同时也是交行积极履行国有大行职责使命，体现长三角一体化示范引领的积极举措。后续，交行苏州分行将继续围绕民生痛点，发挥金融优势，加强政银合作，为智慧金融、数字政务的不断深化发展贡献力量。

(责编：董童、李源)