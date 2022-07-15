人民网北京7月15日电 （记者李栋）15日，在第十七届中国国际酒业博览会上，成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院（以下简称“泸州先进技术研究院”）正式揭牌。泸州先进技术研究院将以开放共建的姿态，市场化汇聚科研、产业、资本资源，立足泸州、辐射川南、服务成渝，打造创新驱动核心竞争力。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，创新驱动成为各地谋求竞争优势的核心战略。在此背景下，成立“泸州先进技术研究院”，既有利于泸州市加快建设科技创新中心，更能促进区域科技资源加速聚集，助力解决成渝地区双城经济圈战略下中部城市科技创新能力“中部塌陷”问题。

“通过市场化汇聚人才、集聚资本、转化成果等方式，加速培育壮大泸州创新驱动能力，为‘一体两翼’特色发展战略落地见效提供有力支撑。”该研究院相关负责人表示。

与泸州先进技术研究院同步成立的还有泸州老窖博士后工作站科创有限公司。据了解，泸州先进技术研究院将按照“成果转化、聚集人才、招引产业、促进发展”的思路和“政府引导、市场运作、开放共享、协同创新”的原则，采取“先研院+公司+工作站”三位一体的运作模式，充分发挥市场化主体作用，解决“科技所能”和“企业所需”之间的信息差问题，让“养在深闺人未识”的科技成果走进市场，成为“香饽饽”。

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