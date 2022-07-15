原标题：90后金乡小伙年售大蒜6亿头，拼多多助力“小蒜头”撬动“大产业”

7月初的济宁市金乡县，天气炎热。更“火热”的是新农人张金鹏的加工仓。这里蒜头成堆，蒜香弥漫。彩色的小风扇欢快飞转，工人们麻利地给蒜头剪杆、装袋、称重，休息时还能吃到老板准备的雪糕，一片欢声笑语。

人群中，59岁的刘翠兰不时露出一口大白牙。自从卜集镇有了电商，她这个种着20多亩大蒜的“农民”在空闲时当起了“工人”。以件计酬，她一天轻松“增收”150元，“报酬不少”。而且，从她家到这儿，电动车十来分钟，“距离够近”。

金乡大蒜穿越2000多年的时空生长至今。目前，金乡县常年种植大蒜70万亩，年均产量80万吨，承包了全国大蒜及其制品出口市场70%的份额。

近年来，当地返乡打“蒜”盘的年轻人越来越多，90后张金鹏便是其一。他在拼多多开店4年，高峰期年销大蒜6亿头，蒜头首尾相连达3万公里，可绕地球大半圈。

“为扶持电商发展，我们一要增加利润，二要降低成本。”卜集镇副镇长陈文康说，商户反映快递贵，他们就请县邮政管理局与快递公司洽谈，将大伙的快递拼车处理；商户需要场地，镇政府便牵头建设农产品初加工基地。目前，宋庙村5000余平方米的基地出货量居全县前列，年销售额达1.5亿元。

小小蒜头插上电商翅膀后，“大蒜之乡”不仅声名远扬，大家还将大蒜电商的赛道拉长拓宽，打开了“一业活，百业兴”的新局面。

世界大蒜看中国，中国大蒜看金乡。金乡是张金鹏的故土，张家世代在卜集镇种植大蒜。2015年自黑龙江大学毕业后，“打工人”张金鹏从事过通讯行业，但为照拂父母身体，他开始考虑返乡做电商。

“最初的想法很简单，希望给家人们在老家找个活，不用再东奔西跑。”2018年，张金鹏起头，基地是自家50平方米的院子，加工包装由家人负责。“初期，生意惨淡，每天就一二十单。”但发现拼多多平台上的教学社区后，如获至宝的他晚上学习、白天实践，“摸索一个多月后就日销上千单了”。

2020年，抓住那波大蒜行情，张金鹏迎来了创业后的首个高峰期，最多日销6万单，一年卖出大蒜3万吨。随着交易量的上升，他的加工区从周集村的自家小院搬进了张瓦房村2000平方米的仓库，工人也由父母姐姐升级为一支由130多名周边乡亲组成的团队。

“做拼多多不怕零基础，只要肯努力就会有发展。”张金鹏说，“对于农产品，平台的思路是直连产地与消费者，对商家的卖货质量又管控严格，性价比自然得以提升，用户也蜂拥而至。而且，越是物美价廉，流量越大。”

张金鹏不是个例，而是当地众多电商新农人的缩影。张金鹏的发小、当年通讯业的同事孟龙泉，也在2018年与他同步转行。“赶上了平台发展的红利期，操作又较其他平台简便，容易起量。”孟龙泉告诉记者，他已在拼多多开了10余家网店，在当地建了一座1700平方米的打包分销基地，大蒜年销量达700多万单，重量超过1.5万吨。

深受张金鹏影响的还有其妻弟、95后刘成军。两年前，他离开济宁市区的机械行业，回村专营拼多多，基地就紧挨着张金鹏的仓库。至今，他已累计卖出大蒜3000万单，找对电商“手感”的他还开始兼营土豆和生姜生意。

同为90后的当地人李维森亦于2018年进入电商行业。目前，除了大蒜，他的生意还涉及蒜薹、圆葱和辣椒。其中，大蒜和蒜薹的月销量分别超过300吨与200吨，月销售额达到120万元与90万元。这两个品类，李维森至今已实现线上销售超3000万元。

陈文康表示，近四五年来，返乡做电商的年轻人越来越多，仅今年上半年，全镇就新增20多家电商企业。而此前，卜集镇已拥有35家电商企业，包括年销售额亿元以上企业1家，5000万元以上3家，500万以上8家。

在电商配套方面，卜集镇目前已建成镇级快递集散中心一处，31个行政村每村建成一处快递服务网点，村级直投率达到100%，实现了快递进村全覆盖，年出单量达2000余万单。“快递+电商”融合发展的模式已在卜集镇趋向成熟。

“比种地强多啦！没有电商，蒜价更低不说，根本养活不了一家人。”刘翠兰不仅自己经常到张金鹏的仓库帮忙，电商涉及分拣、包装、装车等工作，刘翠兰的老伴、两个儿子、两个儿媳，全家六口人都找到过适合自己的活计。

“在这打工，我一年能挣三四万元，儿媳时间少，一年也能挣两万元。有了这个，她们就不用再外出找活了。”刘翠兰说。

目前，张金鹏创办的电商公司雇用了约70名固定员工以及60名流动员工，去年一年发出工资近400万元。孟龙泉聘请了固定员工近80人，流动员工约40人；刘成军的网店则带动就业近100人；而李维森的大蒜板块雇用340余人，蒜薹板块用工220余人……这些电商工人90%是卜集镇居民，其中既有年长的农妇，也有暑期勤工俭学的大学生。日均80-200元不等的收入已成为他们的主要收入来源之一，某种程度上甚至超越了种植业。

“电商这种模式大大缩短农产品的流通链路，稳定了收购价格，增加了农民收入；同时，电商企业需要工人，有力拉动了农村剩余劳动力就业。”陈文康表示：“电商留住了大批年轻劳动力，因为收入可观，照顾老人孩子也更方便。而他们留下后对家乡发展又颇有益处。”

鉴于以“拼购+产地直发”为代表的电商模式可让多方受益，金乡县因势利导，将电商赛道拉长拓宽，探索新型的产业振兴道路。

家住卜集镇的金乡县蒜留香食品有限公司董事长周海斌，十多年前就开始从事大蒜等农产品收购、储存、销售工作，近年来不仅做电商，还涉足黑蒜加工等产业。记者到访时，他占地60多亩的厂址上正在大兴土木，全新的大蒜深加工基地即将拔地而起。届时，蒜蓉酱、糖蒜、腊八蒜、黑蒜等深加工产品将从这里走出去，周海斌的生意链条将拉长为涵盖种植、存储、收购、深加工、销售的全链条。

全链条经营是周海斌从业多年的心得。“单独做大一个环节会面临风险越来越高、利润越来越低的问题。只有做强全链条，单个环节的风险可以转移化解，利润才有可能提升。”

构建一二三产联动发展格局，把深加工留在本地，把外地的环节引回来，这也是金乡当地的发展思路。目前，金乡县集聚了各类大蒜加工企业1200余家，大小储藏库3000余座，保温储藏能力达400万吨，大蒜及其制品出口180多个国家和地区，年实现主营业务收入200亿元以上，可提供就业岗位12.4万个，带动人均收入3400元。而在周海斌看来，金乡当前的产业发展受益于电商，而未来的产业链条的拓展更要仰仗电商。（记者 张蓓）

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