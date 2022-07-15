新华社合肥7月15日电（记者 戴威）记者从中国科学技术大学获悉，该校教授潘建伟、苑震生等与德国海德堡大学、奥地利因斯布鲁克大学、意大利特伦托大学的相关研究人员合作，使用超冷原子量子模拟器，首次在实验上证实了规范对称性约束下量子多体热化导致的初态信息“丢失”，取得了利用量子模拟方法求解复杂物理问题的重要进展。

北京时间7月15日，该成果发表于《科学》杂志。

规范场理论是现代物理学的基础，在粒子物理学、宇宙学以及凝聚态物理学等领域获得广泛应用。

由于其求解复杂度高，规范场理论体系中仍有很多开放问题。其中，规范场理论描述的物理系统是否可以从远离平衡态经过演化达到热平衡，就是一个备受关注并极具挑战的问题。这一问题的解决，有助于人们理解高能物理中重核碰撞的问题，也将为现代宇宙学中大爆炸早期物质的形成提供物理解释。

《科学》杂志审稿人认为该研究“为超冷原子模拟格点规范场理论这一领域的发展做出了重要贡献”“代表了量子模拟研究领域的前沿”。

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