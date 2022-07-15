新华社北京7月15日电（记者阳娜）记者在15日举行的“2022全球数字经济大会”新闻发布会上获悉，将于7月底举办的2022全球数字经济大会将汇聚来自30余个国家及地区、全球40余个城市的嘉宾，共话数字经济发展。这场数字经济领域的盛会将呈现三大亮点，旨在推动全球数字经济领域交流合作。

亮点一：打造对话平台共商全球数字经济治理观

本届大会贯彻“数字中国”的战略部署，打造引领全球数字经济发展的国际合作交流新平台，邀请友好国家使节，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA）、东盟、“一带一路”等国际组织成员，数字经济友好城市代表，世界经济论坛代表，数字经济领袖企业代表等嘉宾参与，共话数字经济发展，共商国际数字领域合作。大会将宣布成立国际数字经济治理研究院，共同探讨全球数字经济基础共性规则标准制定。

据介绍，本届大会设置了互联网3.0峰会、开放原子全球开源峰会、数据要素市场峰会、数字安全峰会、5G创新峰会、“东数西算”暨数字桥梁跨越喜马拉雅峰会等六大主题峰会。

亮点二：权威发布创新成果

本届大会将推出首创产品和首发服务等企业新品，发布《全球数字经济白皮书》《北京数字经济发展报告（2021～2022）》《2022年中国云计算生态蓝皮书》等一批重磅研究成果，以及全球数字经济标杆城市建设重大成果，打造全球瞩目的精品主题展览，为全球数字经济发展贡献中国智慧和北京方案，持续提升北京数字经济国内国际影响力。

亮点三：前沿数字技术带来沉浸式体验

本届大会开幕式首次设立元宇宙会场，线上云平台通过数字孪生手段复刻线下会场，支撑千万数量级观众线上同步参与，满足多语言跨语种实时交流互动；互联网3.0峰会打造会议形象数字代言人，“开元之境”元宇宙体验馆重塑大会感官体验；数字安全峰会将打造首个网络安全元宇宙峰会；精品主题展、全球数字经济创新大赛和全球AI大数据竞赛、数字经济体验周、成果发布会四大特色主题活动争相竞秀，数字经济体验周围绕“一区一品”数字产业，通过数字消费、数字科普、数字艺术三大版块的体验活动，让数字技术可见可感、触手可及。

其中，全球数字经济创新大赛等国际赛事将汇聚全球200多位投资导师，通过举办1场总决赛、5场分站赛，打造“1+5+N”整体赛事架构，实现国际高端创新资源、全球资本与国内创新载体的产业和资本对接。

据悉，2022全球数字经济大会将于7月28日至30日在北京国家会议中心隆重举办，大会以“启航数字文明——新要素、新规则、新格局”为主题，由北京市人民政府与国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会共同主办，北京市经济和信息化局、拉萨市人民政府、朝阳区人民政府、中国通信企业协会、中国信息通信研究院、亚洲数据集团联合承办。

(责编：杨光宇、胡永秋)