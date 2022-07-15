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聚焦智慧城市产业发展 业界推动京津冀资源共享

2022年07月15日19:50 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者许维娜）“以产业联盟成立为新的起点，城市副中心智慧城市领域上中下游产业链将不断拓展合作领域和空间，实现互利共赢、共同发展。”北京市经信局党组成员、副局长彭雪海在副中心智慧城市产业联盟成立大会上表示。

通州区委常委、副区长苏国斌在会上指出，希望联盟发挥桥梁纽带作用，加强与行业的沟通融合，汇各界之智，聚各方之力，共同推进副中心智慧城市产业发展迈向新时代。

联盟首届理事长张泽根表示，副中心智慧城市建设资金投入和建设人才需求大，亟需通过市场化机制，鼓励社会力量共同参与建设，带动智慧城市产业链、创新链、人才链在副中心聚集发展，为高质量建设北京城市副中心智慧城市提供强有力技术支撑。

据了解，北京城市副中心智慧城市产业联盟汇集了智慧城市行业内50多家优秀企业，涵盖城市治理、民生服务、安全应急、智慧政务、智慧文旅、生态环保及其他智慧应用产业等诸多领域，将为数字生活、数字治理、数字融合、数字经济、数字双碳、数字安全等领域的管理变革与应用创新提供强有力的技术支撑。

(责编：郭思邈、吕骞)

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