人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国科研团队发现小麦中协助条锈菌感染“真凶”

2022年07月16日06:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社西安7月15日电（记者姚友明）14日，国际顶级期刊《细胞》（Cell）在线刊发西北农林科技大学植物免疫团队历经18年的研究成果。该团队发现了小麦中协助条锈菌感染的感病基因，并通过敲除感病基因，使得小麦不易遭受条锈菌的侵染。

　　西北农林科技大学王晓洁教授是该文章通讯作者之一。据其介绍，小麦感病基因的发现及机理研究兼具理论性突破和生产应用价值，是提升我国种业原始自主创新能力的跨越性突破。“该成果打破了目前小麦主要利用抗病基因育种的传统思路，丰富了抗病育种可利用的基因类型，开辟了小麦生物育种新途径，为我国现代生物育种和病害绿色防控提供了科技支撑。”王晓洁说。

　　自然条件下小麦感染条锈菌。（西北农林科技大学供图）

　　小麦是世界种植最广泛的禾谷类作物之一，为全球超过25亿人口提供主食。然而，病虫害常造成小麦产量重大损失，严重威胁粮食安全。小麦条锈病是气传性的真菌病害，具有易传播流行特性，是小麦头号重大生物灾害，被称为小麦“癌症”，在全世界小麦种植区均有发生。新中国成立后，我国先后发生过8次小麦条锈病大流行。

　　小麦中条锈病感病基因的工作模式图。（西北农林科技大学供图）

　　小麦条锈病因条锈菌而发病传播。该科研团队聚焦小麦条锈菌寄生特性，挖掘出全球首个被病菌毒性蛋白利用的小麦感病基因TaPsIPK1——编码胞质类受体蛋白激酶。利用基因编辑技术，该团队精准敲除感病基因，破坏了毒性蛋白和感病基因的识别和互相作用，形成了小麦对条锈病的抗性。在大田试验中，被敲除感病基因的小麦在保持作物主要性状品质的前提下，展现出了高抗条锈病的特点。

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何规范商业银行互联网贷款业务？银保监会发文明确
　　人民网北京7月15日电 （记者罗知之）为进一步规范商业银行互联网贷款业务行为，促进互联网贷款业务健康发展，银保监会近日印发了《关于加强商业银行互联网贷款业务管理 提升金融服务质效的通知》（下称《通知》）。 银保监会有关部门负责人介绍，互联网贷款作为传统线下贷款的重要补充，有利于更便捷地满足企业和居民合理融资需求，支持实体经济发展，不断提高金融便利度和普惠覆盖面。…
市场监管总局：试点委托开展部分经营者集中案件反垄断审查
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为深入推进公平竞争政策实施，提升经营者集中反垄断审查效能，近日，市场监管总局发布《关于试点开展委托实施部分经营者集中案件反垄断审查的公告》，拟于2022年8月1日起试点委托北京市、上海市、广东省、重庆市、陕西省市场监督管理局开展部分适用经营者集中简易程序的案件（以下简称简易案件）反垄断审查工作。 据介绍，自《中华人民共和国反垄断法》实施以来，国务院反垄断执法机构共审结经营者集中案件逾4500件，案件交易总金额超过50万亿元，审查机制和规范不断优化，审查质量和效率不断提高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部