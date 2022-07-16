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广东茂名广港迎来首条外贸粮食船舶 填补进境粮食业务空白

2022年07月16日06:26 | 来源：中国新闻网
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中新网广州7月15日电 (蔡敏婕谷俐欣)广州港集团15日称，装载着4.3万吨油菜籽的进境粮食船舶“马略卡”轮，近日在茂名港博贺新港区通用码头(茂名广港码头)2号泊位卸下第一斗油菜籽，并由专用密闭车辆有序运送至指定仓库。

据介绍，该船是茂名广港第一艘进境粮食船舶，也是整个茂名港口岸首艘入境的外籍粮船，填补了茂名港口岸进境粮食业务的空白。

6月2日，茂名广港码头进境粮食指定监管场地获得海关总署批准，正式具备进境粮食作业资质。由于茂名港口岸首次接卸进境粮食，湛江海关、茂名海关安排动植检专家现场指导做好防撒漏、生物防控、表层抽样及送检等准备工作；茂名广港成立进境粮食专责小组，按照“一船一策”作业方案，做好作业场地、车辆全面消杀工作，舱口至漏斗抓斗行经线路铺设过档帆布，落实车辆清扫喷吹等工作。

茂名广港首艘进境粮食船舶的顺利卸货，解决了临港粮油企业的燃眉之急，也为茂名地区进境粮食散船装卸业务奠定了基础。该业务可满足茂名地区迅猛发展的粮油加工业、饲料加工业及养殖业对进口粮食的迫切需求，降低粮食加工企业的物流成本，增强茂名港口岸辐射周边地市的影响力，促进区域经济快速发展。

据介绍，2019年3月，广州港集团在茂名市投资兴建的首个十万吨级深水大港正式开港，成为茂名等粤西地区全面参与“一带一路”建设、承接粤港澳大湾区产业转移、面向东盟联通世界的门户枢纽。今年6月28日，茂名广港码头工程(二阶段)正式动工，项目建成后，茂名广港码头的年吞吐能力将可达到1500万吨，年粮食业务接卸量将超400万吨。加上配套的疏港铁路，茂名广港码头辐射地将可以达到湖南、贵州、广西等地，成为粤西地区的粮油集散地。

(责编：赵欣悦、白宇)

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