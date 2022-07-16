第十七届“中国青年女科学家奖”揭晓
2022年07月16日08:30 | 来源：光明日报
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7月15日，第十七届“中国青年女科学家奖”颁奖典礼在京举行。付巧妹等20人、中国中医科学院中药研究所分子生药学研究等5个团队分别获第十七届中国青年女科学家奖和团队奖。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃出席活动并颁奖。她希望女科学家心怀“国之大者”，大力弘扬科学家精神，在提升我国发展独立性自主性安全性中展现巾帼担当；强调要持续讲好女科学家攻难关、攀高峰的奋斗故事，做好联系服务工作，团结广大女科技工作者为加快实现科技自立自强贡献巾帼力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇参加活动。中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓代表主办方讲话。
（记者王海磬）
(责编：郭思邈、李楠桦)
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